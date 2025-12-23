関連記事
12月23日本国債市場：債券先物は132円85銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:16JST 12月23日本国債市場：債券先物は132円85銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円64銭 高値132円94銭 安値132円59銭 引け132円85銭
2年 1.092％
5年 1.477％
10年 2.027％
20年 2.971％
23日の債券先物3月限は132円64銭で取引を開始し、132円85銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.50％、10年債は4.15％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.90％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.75％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 米・10月耐久財受注（予想：前月比－1.5％、9月：＋0.5％）
・22：30 米・7-9月期国内総生産（予想：前期比年率＋3.2％、前期＋3.8％）
・23：15 米・11月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％）
・24：00 米・12月消費者信頼感指数（予想：92.0、11月：88.7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク