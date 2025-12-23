関連記事
東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。そのほか医薬品、その他製品、証券業、その他 金融業なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、ゴム製品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 243.22 ／ 1.76
2. 医薬品 ／ 3,885.97 ／ 1.70
3. その他製品 ／ 6,677.94 ／ 1.54
4. 証券業 ／ 844.55 ／ 1.52
5. その他金融業 ／ 1,282.84 ／ 1.50
6. 海運業 ／ 1,750.3 ／ 1.49
7. サービス業 ／ 3,267.72 ／ 1.41
8. 保険業 ／ 3,092.68 ／ 1.35
9. 銀行業 ／ 521.33 ／ 0.98
10. 水産・農林業 ／ 721.86 ／ 0.94
11. 陸運業 ／ 2,326.02 ／ 0.85
12. 繊維業 ／ 865.95 ／ 0.80
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,447.58 ／ 0.76
14. 情報・通信業 ／ 7,603.89 ／ 0.75
15. パルプ・紙 ／ 613.65 ／ 0.69
16. 鉄鋼 ／ 770.45 ／ 0.64
17. 建設業 ／ 2,706.43 ／ 0.62
18. 電力・ガス業 ／ 668.02 ／ 0.62
19. 化学工業 ／ 2,605.49 ／ 0.57
20. 金属製品 ／ 1,651.38 ／ 0.55
21. 食料品 ／ 2,464.48 ／ 0.52
22. 電気機器 ／ 6,302.84 ／ 0.40
23. 卸売業 ／ 5,053.71 ／ 0.39
24. 小売業 ／ 2,291.15 ／ 0.32
25. ガラス・土石製品 ／ 1,776.05 ／ 0.23
26. 鉱業 ／ 933.65 ／ 0.20
27. 精密機器 ／ 13,042.38 ／ 0.19
28. 不動産業 ／ 2,630.23 ／ 0.15
29. 機械 ／ 4,174.67 ／ 0.09
30. 石油・石炭製品 ／ 2,434.82 ／ 0.01
31. ゴム製品 ／ 5,708.6 ／ -0.35
32. 非鉄金属 ／ 3,525.85 ／ -0.53
33. 輸送用機器 ／ 5,202.47 ／ -1.14《CS》
