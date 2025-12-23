ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に3日続伸、コナミGが1銘柄で約16円分押し上げ

2025年12月23日 12:46

記事提供元：フィスコ

*12:46JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に3日続伸、コナミGが1銘柄で約16円分押し上げ
23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり163銘柄、値下がり62銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。39.73円高の50442.12円（出来高概算9億4322万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は227.79ドル高の48362.68ドル、ナスダックは121.21ポイント高の23428.83で取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では銀行・自動車・自動車部品が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。

米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は27.91円安の50374.48円と反落して取引を開始した。寄付き直後は22日の米市場の上昇を受けて買いが先行したものの、早朝の為替で円高が進行したこともあり、上値の重さが意識される展開となった。その後、景気指標や企業業績見通しを巡る国内外の経済ニュースを背景に、需給判断が交錯する形で前場の取引時間を通じて狭いレンジでの推移となった。売買は比較的低調で、出来高は概ね前週比でやや薄い状況が続いた。こうした環境下で、市場参加者の間ではリスク選好とリスク回避が拮抗する動きとなり、日経平均は小幅ながら堅調さを保った。

個別では、コナミG＜9766＞、ソニーG＜6758＞、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、リクルートHD＜6098＞、バンナムHD＜7832＞、塩野義＜4507＞、豊田通商＜8015＞、任天堂＜7974＞、信越化＜4063＞、テルモ＜4543＞、大塚HD＜4578＞、東京海上＜8766＞、イビデン＜4062＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、ファーストリテ<9983>、スズキ<7269>、レーザーテク<6920>、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、ZOZO<3092>、日東電<6988>、ディスコ<6146>、デンソー<6902>、良品計画<7453>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品、鉱業、水産・農林業、情報・通信業、保険業など多くの業種で上昇がみられた一方、非鉄金属、輸送用機器などはいくぶん弱い動きとなっている。特に医薬品や資源関連が比較的堅調な推移となり、東証33業種のうち多くの業種でプラスとなっている。

値上がり寄与トップはコナミG＜9766＞となり1銘柄で日経平均を約16円押し上げた。同2位はソニーG＜6758＞となり、KDDI＜9433＞、TDK＜6762＞、中外薬＜4519＞、リクルートHD＜6098＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約102円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファナック＜6954＞、住友電工＜5802＞、ファーストリテ<9983>、スズキ<7269>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50442.12(+39.73)

値上がり銘柄数 163(寄与度+254.67)
値下がり銘柄数 62(寄与度-214.94)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21790　 480　 16.04
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4055　 95　 15.88
＜9433＞　KDDI　　　　　　2731.5　 37.5　 15.04
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2260　 30　 15.04
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8383　 121　 12.13
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9042　 93　 9.33
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4277　 84　 8.42
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2787.5　 82.5　 8.27
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5388　 78　 7.82
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10460　 215　 7.19
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4877　 30　 5.01
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2315　 18　 4.81
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9221　 139　 4.65
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5912　 92　 4.61
＜4062＞　イビデン　　　　　　 12375　 125　 4.18
<4568>　第一三共　　　　　　　3323　 38　 3.81
<9735>　セコム　　　　　　　　5652　 56　 3.74
<4502>　武田薬品工業　　　　　4795　 111　 3.71
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　9482　 89　 2.97
<8031>　三井物産　　　　　　　4603　 44　 2.94


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19665　 -385 -102.95
＜8035＞　東エレク　　　　　　 32880　 -290　-29.08
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17765　 -50　-10.03
＜6954＞　ファナック　　　　　　5976　 -55　 -9.19
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6557　 -204　 -6.82
<9983>　ファーストリテ　　　 57330　 -80　 -6.42
<7269>　スズキ　　　　　　　　2321　 -34.5　 -4.61
<6920>　レーザーテック　　　 29915　 -305　 -4.08
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3435　 -20　 -3.34
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1566　 -16　 -3.21
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1303.5　 -30　 -3.01
<6988>　日東電工　　　　　　　3776　 -15　 -2.51
<6146>　ディスコ　　　　　　 46870　 -360　 -2.41
<6902>　デンソー　　　　　　2155.5　 -17.5　 -2.34
<7453>　良品計画　　　　　　　2973　 -27　 -1.80
<6981>　村田製作所　　　　　　3182　 -22　 -1.76
<6473>　ジェイテクト　　　　1726.5　 -45.5　 -1.52
<7270>　SUBARU　　　　　3496　 -45　 -1.50
<6526>　ソシオネクスト　　　　2152　 -41.5　 -1.39
<8058>　三菱商事　　　　　　　3593　 -12　 -1.20《CS》

