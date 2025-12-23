*11:14JST JIG-SAW---BluesとNEQTO.aiでIoT接続とデータ可視化を簡素化する戦略的パートナーシップを締結

JIG-SAW＜3914＞は、22日、子会社である米国のJIG-SAW USが提供するAI搭載IoTプラットフォーム「NEQTO.ai」において、米国Bluesと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

今回の提携は、IoTソリューションの迅速な導入と価値創出を目的としたもので、Bluesの通信モジュール「Notecard」とNEQTO.aiのノーコードIoTダッシュボードを組み合わせ、短期間かつ低負荷でのIoT導入を可能とする。

BluesのNotecardは、事前に通信がプロビジョニングされたSystem-on-Moduleであり、リアルタイムトラッキング、低消費電力設計、高度なセキュリティを備える。

一方、NEQTO.aiは受信データを自動解析し、即座に可視化する機能を有しており、データエンジニアや複雑なコーディングを必要とせずに運用できる。さらに、セルラー、Wi-Fi、LoRa、衛星通信といった多様な通信方式に対応し、マルチテナント管理や自動チャート生成、アラート機能なども搭載されている。

本提携は、スマートビルディングでの生産監視・自動品質管理、商業施設、産業機器モニタリング、環境センシングといった分野での活用を想定しており、使いやすく迅速なIoT導入・事業展開を支援する。《NH》