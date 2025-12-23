関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月23日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2251＞ JGBダブル 2695340 59020.718 344.46% -0.0085%
＜4833＞ Defコンサル 29130700 107167.96 312.67% 0.2241%
＜2562＞ 上場ダウH 30128 12842.918 232.95% 0.0034%
＜7148＞ FPG 4531400 1056800.38 223.68% 0.0848%
＜1475＞ iSTOPIX 32940550 1735051.314 216.89% 0.0054%
＜7746＞ 岡本硝子 4476700 303402.3 160.81% 0.0611%
＜5017＞ 富士石油 340300 55222 136.82% -0.002%
＜352A＞ LOIVE 187800 52701.54 114.12% 0.0188%
＜4746＞ 東計電算 307500 479302.5 111.59% -0.0112%
＜338A＞ Zenmu 119900 233247.7 105.34% 0.1073%
＜6217＞ 津田駒 1671700 294768.82 92.79% 0.1896%
＜7965＞ 象印 379000 234511.58 92.29% 0.0273%
＜3553＞ 共和レザ 83100 39525.38 86.54% 0.0343%
＜2525＞ NZAM225 10000 185475.92 80.86% 0.0019%
＜7358＞ ポピンズ 26100 15523.06 79.37% 0.0133%
＜402A＞ アクセルスペ 2762300 663996.46 69.33% 0.1241%
＜5707＞ 東邦鉛 684300 326774.14 64.8% 0.075%
＜1689＞ ガスETF 147649 72309.718 64.13% -0.0643%
＜8613＞ 丸三証 272500 145176.12 61.93% 0.011%
＜237A＞ iS米債25 380240 58202.318 61.42% -0.0006%
<4488> AIinside 46600 62177.62 60.46% 0.0124%
<6231> 木村工機 1600 13477.2 58.4% -0.0165%
<6089> ウィルG 93400 56070.4 57.17% -0.0026%
<3856> Abalance 1936000 385663.18 50.11% 0.1058%
<1306> NFTOPIX 3019720 7432450.016 46.14% 0.0044%
<4784> GMOインター 4397400 1903405.32 44.38% 0.1114%
<7320> Solvvy 66100 86771.56 42.94% 0.0399%
<2656> ベクターHD 453400 37506.56 38.59% 0.0601%
<2046> インドブル 4572 87704.208 37.91% -0.0045%
<7692> Eインフィニティ 671300 51156 32.02% 0.0408%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
