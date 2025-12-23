ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、JGBダブルなどがランクイン

2025年12月23日 10:39

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月23日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2251＞ JGBダブル　　　 2695340 　59020.718　 344.46% -0.0085%
＜4833＞ Defコンサル　　　29130700 　107167.96　 312.67% 0.2241%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　30128 　12842.918　 232.95% 0.0034%
＜7148＞ FPG　　　　　　　4531400 　1056800.38　 223.68% 0.0848%
＜1475＞ iSTOPIX　　　32940550 　1735051.314　 216.89% 0.0054%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　4476700 　303402.3　 160.81% 0.0611%
＜5017＞ 富士石油　　　　　　340300 　55222　 136.82% -0.002%
＜352A＞ LOIVE　　　　　187800 　52701.54　 114.12% 0.0188%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　307500 　479302.5　 111.59% -0.0112%
＜338A＞ Zenmu　　　　　119900 　233247.7　 105.34% 0.1073%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　1671700 　294768.82　 92.79% 0.1896%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　379000 　234511.58　 92.29% 0.0273%
＜3553＞ 共和レザ　　　　　　83100 　39525.38　 86.54% 0.0343%
＜2525＞ NZAM225　　　10000 　185475.92　 80.86% 0.0019%
＜7358＞ ポピンズ　　　　　　26100 　15523.06　 79.37% 0.0133%
＜402A＞ アクセルスペ　　　　2762300 　663996.46　 69.33% 0.1241%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　　684300 　326774.14　 64.8% 0.075%
＜1689＞ ガスETF　　　　　147649 　72309.718　 64.13% -0.0643%
＜8613＞ 丸三証　　　　　　　272500 　145176.12　 61.93% 0.011%
＜237A＞ iS米債25　　　　380240 　58202.318　 61.42% -0.0006%
<4488> AIinside　　46600 　62177.62　 60.46% 0.0124%
<6231> 木村工機　　　　　　1600 　13477.2　 58.4% -0.0165%
<6089> ウィルG　　　　　　93400 　56070.4　 57.17% -0.0026%
<3856> Abalance　　1936000 　385663.18　 50.11% 0.1058%
<1306> NFTOPIX　　　3019720 　7432450.016　 46.14% 0.0044%
<4784> GMOインター　　　4397400 　1903405.32　 44.38% 0.1114%
<7320> Solvvy　　　　66100 　86771.56　 42.94% 0.0399%
<2656> ベクターHD　　　　453400 　37506.56　 38.59% 0.0601%
<2046> インドブル　　　　　4572 　87704.208　 37.91% -0.0045%
<7692> Eインフィニティ　　671300 　51156　 32.02% 0.0408%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事