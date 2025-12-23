関連記事
*09:32JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比100円安の50320円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.92円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自＜7203＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円安の50320円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は227.79ドル高の48362.68ドル、ナスダックは121.21ポイント高の23428.83で取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円40銭から156円71銭まで下落し、157円03銭で引けた。片山財務相発言を受け日本当局の円安是正介入を警戒した円買いが加速した。また、米9月シカゴ連銀全米活動指数の結果やミランFRB理事発言でドル売りも優勢となったが低調な2年債入札結果を受け下げ止まったユーロ・ドルは1.1740ドルから1.1769ドルまで上昇し、1.1760ドルで引けた。
NY原油先物2月限は大幅高（NYMEX原油2月限終値：58.01 ↑1.49）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.49ドル（＋2.64％）の58.01ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1726 96 5.8
5020 (JXHLY) ENEOS 14.63 1148 52 4.74
6752 (PCRHY) パナソニック 13.15 2063 53 2.6
8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8160 201 2.5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.64 10445 200 1.9
「ADR下落率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1914 -198 -9.3
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8631 -318 -3.55
■そのたADR（22日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 219.51 0.13 3445 -1
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.87 0.12 2490 -5
8035 (TOELY) 東京エレク 105.06 2.16 32972 -19
6758 (SONY.N) ソニー 25.23 -0.18 3959 -
9432 (NTTYY) NTT 24.65 -0.23 155 0.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.00 -0.01 3609
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.05 0.01 5029 2
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.41 0.29 57135 -27
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.20 0.95 17638 -177
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.45 0.13 4849
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 119.80 -0.85 9400
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.40 0.12 5074 10
8031 (MITSY) 三井物産 580.00 -0.65 4551 -
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8631 -318
4568 (DSNKY) 第一三共 20.93 -0.22 3284 -
9433 (KDDIY) KDDI 17.13 -0.08 2688 -6
7974 (NTDOY) 任天堂 16.64 -0.37 10445 20
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.10 -1.07 5822 2
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.24 0.12 1582
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.29 -0.06 5740 -
6902 (DNZOY) デンソー 13.74 0.04 2156 -1
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.30 -0.19 8254 -
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.36 0.09 2881 -
8411 (MFG.N) みずほFG 7.36 0.04 5775 70
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.84 0.14 20149 -7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.10 0.18 4739 5
7741 (HOCPY) HOYA 152.81 0.23 23979 9
6503 (MIELY) 三菱電機 59.67 0.85 4682
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.16 -0.12 3189 -1
7751 (CAJPY) キヤノン 30.29 0.47 4753 -
6273 (SMCAY) SMC 17.22 0.17 54043 3
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.10 -3.59 1742 -33
6146 (DSCSY) ディスコ 30.00 1.00 47076 -15
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.08 -0.01 2209 -8
8053 (SSUMY) 住友商事 34.60 -0.18 5429
6702 (FJTSY) 富士通 27.12 -0.41 4256 -
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.67 2.07 17837 -6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.83 -0.07 7165 -1
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.74 1726 9
8002 (MARUY) 丸紅 27.87 0.00 437 -390
6723 (RNECY) ルネサス 6.80 0.24 2134 -
6954 (FANUY) ファナック 19.22 0.80 6032
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.74 -0.35 3725 1
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -0.10 1778 -
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.02 0.13 5025 1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.71 0.01 3361 -1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 0.26 2053 -3
6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.40 2.40 19992 -5
4543 (TRUMY) テルモ 14.58 -0.35 2288 -
8591 (IX.N) オリックス 28.98 0.13 4548 3
（時価総額上位50位、1ドル156.92円換算）《AN》
