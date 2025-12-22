関連記事
東証グロ－ス指数は小反落、主力市場中心の1日
東証グロース市場指数 859.43 -2.56／出来高 3億6510万株／売買代金 1640億円東証グロース市場250指数 654.66 -2.01／出来高 1億6049万株／売買代金 1011億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数がそろって小反落。値上がり銘柄数は209、値下がり銘柄数は357、変わらずは44。
19日の米国市場でダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇も支援要因となったほか、新年度相場に向けた資金流入も観測された。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、概ね終日堅調推移で終了。
こうした米国市場を横目に、東証グロース市場指数は買いが先行してスタート。ただし、寄り付き直後をきょうの高値に、急速に上げ幅を縮小。前場の早い段階でマイナスに転じると、859pt水準で下げ渋る場面もあったものの、前引けにかけて下げ幅を拡大。ただ、大きく崩れることはなく後場は狭いレンジでの保ち合い気味の推移が継続した。大引けにかけては、若干持ち直したがプラス圏回復までは至らなかった。全体として値がさハイテク株主導での強い上昇の中で、グロース市場含め内需系の銘柄は相対的に弱い値動きだった。
個別では、25.19％安となったグランディーズ＜3261＞が下落率トップに。25年12月期予想の下方修正と株主優待制度の内容変更で失望売りが嵩んだようだ。売買代金上位銘柄では、Aiロボティクス＜247A＞、タイミー＜215A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、AppBank＜6177＞、グローバルウェイ＜3936＞、ラクオリア創薬＜4579＞などがランクイン。
一方、32.39％高となったmonoAI＜5240＞が上昇率トップに。暗号資産投資事業に関する特設サイトを開設したことが材料視されたとみられるTORICO＜7138＞、前週末に新規上場しセカンダリー物色が継続したパワーエックス＜485A＞、アカツキ＜3932＞やGPS HD社、MNIF社との資本・業務提携を発表したyutori＜5892＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、トライアル＜141A＞、アクリート＜4395＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、THECOO＜4255＞、ナイル＜5618＞、ビーマップ＜4316＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やフリー＜4478＞、ispace＜9348＞などが下落した。
また、本日新規上場したスタートライン＜477A＞の初値は公開価格を94.8％上回る935円、初値形成時の出来高は98万1400株だった。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 327| 80| 32.39|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 314| 74| 30.83|
3| 485A|パワーエックス | 1730| 300| 20.98|
4| 5892|ｙｕｔｏｒｉ | 2675| 396| 17.38|
5| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 2208| 316| 16.70|
6| 5618|ナイル | 373| 40| 12.01|
7| 4316|ビーマップ | 1280| 132| 11.50|
8| 218A|リベラウェア | 1225| 106| 9.47|
9| 6563|みらいワークス | 668| 54| 8.79|
10| 6574|コンヴァノ | 112| 9| 8.74|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3261|グラン | 891| -300| -25.19|
2| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 148| -26| -14.94|
3| 3936|グローバルＷ | 148| -15| -9.20|
4| 4579|ラクオリア創薬 | 1051| -99| -8.61|
5| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 155| -12| -7.19|
6| 4888|ステラファーマ | 207| -16| -7.17|
7| 460A|ＢＲＡＮＵ | 928| -70| -7.01|
8| 3070|ジェリービーンズＧ | 72| -5| -6.49|
9| 6166|中村超硬 | 275| -19| -6.46|
10| 462A|ファンディーノ | 1047| -72| -6.43|《FA》
