*16:35JST 日経VI：低下、株価大幅高で警戒感が後退

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は22日、前日比-1.95（低下率7.14％）の25.36と低下した。なお、高値は25.86、安値は25.07。先週末の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。先週末の日銀会合で政策金利の引き上げが決まったが、市場ではひとまず警戒材料出尽くしとの受け止めが多かった。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物の下値が堅く、大幅高となったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは先週末の水準を下回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》