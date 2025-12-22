塩野義製薬、うつ病治療薬「ザズベイカプセル30mg」国内製造販売承認を取得

■14日間投与で早期改善期待の新規作用機序薬

塩野義製薬<4507>(東証プライム)は12月22日、うつ病治療薬「ザズベイカプセル30mg」(一般名:ズラノロン)について、うつ病・うつ状態を適応症とした国内の製造販売承認を取得したと発表した。新規作用機序を有する経口剤で、1日1回30mgを14日間投与する治療設計を想定する。

国内第3相検証試験1では、有効性と安全性を確認し、投与開始後早期から症状改善が期待される即効性を示した。主要評価項目は14日間治療終了時のHAM-D17合計点のベースラインからの変化量で、治療群は平均変化量-7.43、プラセボ群は-6.23となり、統計学的に有意差を示した(群間差:-1.20;95%信頼区間:-2.32,-0.08;p<0.0365)。投与後6週間以上の休薬を挟んだ再投与時にも有効性と安全性が確認された。

国内のうつ病患者数は約500万人と推計され、従来薬は効果発現までに数週間を要することが多いことから、即効性のある治療薬へのニーズが高い。同社は本薬が短期間でうつ症状を改善に導き、アンメットニーズに応えることを期待するとした。なお、本件が2026年3月期連結業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

