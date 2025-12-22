関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ニューテック、光陽社などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 14:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6734＞ ニューテック 215900 3600.06 386.45% 0.2016%
＜7946＞ 光陽社 11900 2354.06 326.87% 0.127%
＜7531＞ 清和中央 7100 429.9 312.46% -0.0137%
＜5990＞ スーパーツール 900 971.32 308.99% 0.001%
＜5987＞ オーネックス 400 414.98 299.35% 0%
＜4720＞ 城南進研 907000 29088.4 293.85% 0.0176%
＜140A＞ iF米10ベ 195047 69107.808 267.05% 0.001%
＜1627＞ NF電ガス 11790 13106.452 265.04% -0.0105%
＜5103＞ 昭和HD 261200 1798.02 246.85% -0.0217%
＜6286＞ 靜甲 30200 3737.56 246.41% 0.049%
＜6217＞ 津田駒 1957100 101968.64 228.23% 0.19%
＜2561＞ iS日国債 127954 35443.5979999999 226.71% -0.0009%
＜6768＞ タムラ製 2189200 203293.12 219.95% 0.0516%
＜5983＞ イワブチ 6100 9425 219.52% 0.0052%
＜7172＞ JIA 1900900 660906.58 209.47% -0.0617%
＜7417＞ 南陽 32200 9668.26 208.56% -0.0133%
＜4293＞ セプテーニHD 2485000 170521.44 200.16% 0.062%
＜6060＞ こころNT 16400 4531 194.82% 0.0064%
＜1456＞ iF225ベア 166617 48965.432 193.8% -0.0172%
＜4658＞ 日本空調 3016400 758938.42 192.84% 0.0511%
<7841> 遠藤製作 55600 15317.74 191.12% 0.0058%
<6625> JALCOHD 1365900 110669.68 190.76% 0.0197%
<5753> 日伸銅 7000 2794.04 182.18% 0.0022%
<8209> フレンドリー 69900 6338.22 179.66% -0.0375%
<7678> あさくま 19500 21332.6 178.86% -0.0156%
<7087> ウイルテック 10800 2806.56 178.04% -0.0091%
<2634> NFSP500ヘ 73451 45512.163 175.8% 0.0122%
<5018> MORESCO 35200 10292.52 174.9% 0.0211%
<6082> ライドオンEX 68800 13464.22 173.99% 0.0029%
<3488> セントラルリート 2089 57745.72 173.37% -0.0094%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
