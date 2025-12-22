ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ニューテック、光陽社などがランクイン

2025年12月22日 16:06

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月22日　14:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6734＞ ニューテック　　　 215900 　3600.06　 386.45% 0.2016%
＜7946＞ 光陽社　　　　　　　11900 　2354.06　 326.87% 0.127%
＜7531＞ 清和中央　　　　　　7100 　429.9　 312.46% -0.0137%
＜5990＞ スーパーツール　　　900 　971.32　 308.99% 0.001%
＜5987＞ オーネックス　　　　400 　414.98　 299.35% 0%
＜4720＞ 城南進研　　　　　　907000 　29088.4　 293.85% 0.0176%
＜140A＞ iF米10ベ　　　　195047 　69107.808　 267.05% 0.001%
＜1627＞ NF電ガス　　　　　11790 　13106.452　 265.04% -0.0105%
＜5103＞ 昭和HD　　　　　　261200 　1798.02　 246.85% -0.0217%
＜6286＞ 靜甲　　　　　　　　30200 　3737.56　 246.41% 0.049%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　1957100 　101968.64　 228.23% 0.19%
＜2561＞ iS日国債　　　　　127954 　35443.5979999999　 226.71% -0.0009%
＜6768＞ タムラ製　　　　　　2189200 　203293.12　 219.95% 0.0516%
＜5983＞ イワブチ　　　　　　6100 　9425　 219.52% 0.0052%
＜7172＞ JIA　　　　　　　1900900 　660906.58　 209.47% -0.0617%
＜7417＞ 南陽　　　　　　　　32200 　9668.26　 208.56% -0.0133%
＜4293＞ セプテーニHD　　　2485000 　170521.44　 200.16% 0.062%
＜6060＞ こころNT　　　　　16400 　4531　 194.82% 0.0064%
＜1456＞ iF225ベア　　　166617 　48965.432　 193.8% -0.0172%
＜4658＞ 日本空調　　　　　　3016400 　758938.42　 192.84% 0.0511%
<7841> 遠藤製作　　　　　　55600 　15317.74　 191.12% 0.0058%
<6625> JALCOHD　　　1365900 　110669.68　 190.76% 0.0197%
<5753> 日伸銅　　　　　　　7000 　2794.04　 182.18% 0.0022%
<8209> フレンドリー　　　　69900 　6338.22　 179.66% -0.0375%
<7678> あさくま　　　　　　19500 　21332.6　 178.86% -0.0156%
<7087> ウイルテック　　　　10800 　2806.56　 178.04% -0.0091%
<2634> NFSP500ヘ　　73451 　45512.163　 175.8% 0.0122%
<5018> MORESCO　　　35200 　10292.52　 174.9% 0.0211%
<6082> ライドオンEX　　　68800 　13464.22　 173.99% 0.0029%
<3488> セントラルリート　　2089 　57745.72　 173.37% -0.0094%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

