ギックス　マイグル、LINEヤフーの「LINEタッチ」でミニアプリ起動に対応開始

ギックス＜9219＞は16日、同社が提供する「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル(Mygru)」が、LINEヤフー＜4689＞の新サービス「LINEタッチ」によるLINEミニアプリ起動に対応を開始したと発表した。

「LINEタッチ」は、NFCタグを通じてユーザーがスマートフォンをかざすだけでLINE上のコンテンツに直接遷移できる新機能で、直感的かつスムーズなUXを提供する。今回の対応により、ユーザーは店舗や施設内でスマートフォンをNFCタグにかざすことで、デジタルスタンプの獲得などが可能となる。従来のQRコード読取方式に比べて操作が簡素化され、現場運用の効率化とユーザー体験の向上が図られる。

さらに、QRコードの拡散による不正利用リスクの軽減にも寄与する。マイグルはこれまでもLINEミニアプリと連携したキャンペーンやスタンプラリーの実績があり、今回の対応により、来店・回遊行動データの取得精度の向上、セグメント配信への活用、マーケティング最適化に貢献する仕組みをさらに強化する。《NH》