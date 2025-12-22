ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～光陽社、タムラ製などがランクイン

2025年12月22日 13:59

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～光陽社、タムラ製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月22日　13:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6734＞ ニューテック　　　 　186500 　3600.06　 384.39% 0.2016%
＜7531＞ 清和中央　　　　　 　7100 　429.9　 312.46% -0.0137%
＜7946＞ 光陽社　　　　　　 　9100 　2354.06　 308.55% 0.1054%
＜5990＞ スーパーツール　　 　800 　971.32　 299.89% 0.002%
＜5987＞ オーネックス　　　 　400 　414.98　 299.35% 0%
＜140A＞ iF米10ベ　　　 　194517 　69107.808　 266.78% 0.0015%
＜1627＞ NF電ガス　　　　 　11534 　13106.452　 262.87% -0.0105%
＜5103＞ 昭和HD　　　　　 　231100 　1798.02　 233.57% 0%
＜5983＞ イワブチ　　　　　 　4900 　9425　 193.47% 0.0125%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　1424800 　101968.64　 190.66% 0.1781%
＜7172＞ JIA　　　　　　 　1616300 　660906.58　 189.97% -0.0715%
＜1456＞ iF225ベア　　 　159445 　48965.432　 188.44% -0.0177%
＜6768＞ タムラ製　　　　　 　1632800 　203293.12　 184.32% 0.0409%
＜4658＞ 日本空調　　　　　 　2757600 　758938.42　 181.97% 0.0412%
＜7841＞ 遠藤製作　　　　　 　50600 　15317.74　 179.52% 0.0084%
＜5753＞ 日伸銅　　　　　　 　6800 　2794.04　 178.61% 0.0004%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　72246 　45512.163　 173.75% 0.0118%
＜2017＞ iFJPX150　 　162998 　46609.165　 170.55% 0.0054%
＜4293＞ セプテーニHD　　 　1915400 　170521.44　 167.86% 0.062%
＜6625＞ JALCO　　　　 　HD 　1094100　 11066968.00% 1.6305%
<5162> 朝日ラバー　　　　 　11300 　1903.82　 160.05% -0.0224%
<2620> iS米債13　　　 　100420 　9655.186　 159.22% 0.0084%
<7678> あさくま　　　　　 　16600 　21332.6　 158.67% -0.0291%
<7087> ウイルテック　　　 　9200 　2806.56　 158.11% -0.0045%
<8209> フレンドリー　　　 　58400 　6338.22　 157.73% -0.017%
<3488> ザイマックス　 　1832 　57745.72　 157.16% -0.0077%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

