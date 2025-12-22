関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～光陽社、タムラ製などがランクイン
*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～光陽社、タムラ製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 13:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6734＞ ニューテック 186500 3600.06 384.39% 0.2016%
＜7531＞ 清和中央 7100 429.9 312.46% -0.0137%
＜7946＞ 光陽社 9100 2354.06 308.55% 0.1054%
＜5990＞ スーパーツール 800 971.32 299.89% 0.002%
＜5987＞ オーネックス 400 414.98 299.35% 0%
＜140A＞ iF米10ベ 194517 69107.808 266.78% 0.0015%
＜1627＞ NF電ガス 11534 13106.452 262.87% -0.0105%
＜5103＞ 昭和HD 231100 1798.02 233.57% 0%
＜5983＞ イワブチ 4900 9425 193.47% 0.0125%
＜6217＞ 津田駒 1424800 101968.64 190.66% 0.1781%
＜7172＞ JIA 1616300 660906.58 189.97% -0.0715%
＜1456＞ iF225ベア 159445 48965.432 188.44% -0.0177%
＜6768＞ タムラ製 1632800 203293.12 184.32% 0.0409%
＜4658＞ 日本空調 2757600 758938.42 181.97% 0.0412%
＜7841＞ 遠藤製作 50600 15317.74 179.52% 0.0084%
＜5753＞ 日伸銅 6800 2794.04 178.61% 0.0004%
＜2634＞ NFSP500ヘ 72246 45512.163 173.75% 0.0118%
＜2017＞ iFJPX150 162998 46609.165 170.55% 0.0054%
＜4293＞ セプテーニHD 1915400 170521.44 167.86% 0.062%
＜6625＞ JALCO HD 1094100 11066968.00% 1.6305%
<5162> 朝日ラバー 11300 1903.82 160.05% -0.0224%
<2620> iS米債13 100420 9655.186 159.22% 0.0084%
<7678> あさくま 16600 21332.6 158.67% -0.0291%
<7087> ウイルテック 9200 2806.56 158.11% -0.0045%
<8209> フレンドリー 58400 6338.22 157.73% -0.017%
<3488> ザイマックス 1832 57745.72 157.16% -0.0077%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク