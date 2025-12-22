*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、東エレクとアドバンテの2銘柄で約428円押し上げ

22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり133銘柄、値下がり89銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。973.55円高の50480.76円（出来高概算10億9358万株）で前場の取引を終えている。前週末19日の米国市場でダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇も支援要因となったほか、新年度相場に向けた資金流入も観測された。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、概ね終日堅調推移で終了。米株市場を横目に、22日の日経平均は前営業日比577.34円高の50084.55円と大幅続伸でスタート。心理的節目の5万円を回復した。その後もじりじりと上げ幅を広げて一時50590円をつけ、高値圏で推移して前場の取引を終了した。日銀の金融政策決定会合を通過した他、米国でのハイテク株高の流れもあり東京市場でも値がさハイテク株の上昇が指数を押し上げた。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約428円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはレゾナックHD＜4004＞で7.81％高、同2位は三井金属＜5706＞で7.73％高だった。

一方、値下がり寄与トップはテルモ＜4543＞、同2位はニトリHD＜9843＞となり、2銘柄で日経平均を約23円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日本ハム＜2282＞で4.31％安、同2位はSHIFT＜3697＞で3.98％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 50480.76(+973.55)

値上がり銘柄数 133(寄与度+1131.63)

値下がり銘柄数 89(寄与度-158.08)

変わらず銘柄数 3

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 33350 2150 215.60

＜6857＞ アドバンテ 19990 795 212.59

＜9984＞ ソフトバンクG 17980 865 173.48

＜9983＞ ファーストリテ 57550 1200 96.27

＜6954＞ ファナック 6040 333 55.65

＜5803＞ フジクラ 17665 1035 34.60

＜6988＞ 日東電工 3809 161 26.91

＜6920＞ レーザーテック 30190 1670 22.33

＜6367＞ ダイキン工業 20250 665 22.23

＜4062＞ イビデン 12310 660 22.06

＜6146＞ ディスコ 47290 2570 17.18

＜5802＞ 住友電気工業 6718 415 13.87

＜6098＞ リクルートHD 8981 132 13.24

＜6762＞ TDK 2219 22 11.03

<4063> 信越化 4853 65 10.86

<7735> SCREEN 13415 625 8.36

<6971> 京セラ 2192 29.5 7.89

<6506> 安川電機 4622 225 7.52

<8015> 豊田通商 5371 68 6.82

<7203> トヨタ自動車 3461 37 6.18



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4543＞ テルモ 2285.5 -54 -14.44

＜9843＞ ニトリHD 2723.5 -109 -9.11

<8267> イオン 2424 -84 -8.42

<7974> 任天堂 10455 -195 -6.52

<2413> エムスリー 2055.5 -76.5 -6.14

<4307> 野村総合研究所 6005 -174 -5.82

<7832> バンナムHD 4162 -55 -5.52

<2801> キッコーマン 1426 -31.5 -5.26

＜2282＞ 日本ハム 6532 -294 -4.91

<4704> トレンドマイクロ 6787 -134 -4.48

<4568> 第一三共 3262 -38 -3.81

<7453> 良品計画 2970.5 -56.5 -3.78

<9766> コナミG 21235 -105 -3.51

<6532> ベイカレント 6581 -105 -3.51

<9433> KDDI 2701.5 -8 -3.21

<8766> 東京海上HD 5892 -62 -3.11

<3092> ZOZO 1329.5 -30 -3.01

<4507> 塩野義製薬 2686.5 -29.5 -2.96

<9735> セコム 5604 -44 -2.94

<1925> 大和ハウス工業 5135 -83 -2.77《CS》