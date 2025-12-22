ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、東エレクとアドバンテの2銘柄で約428円押し上げ

2025年12月22日 12:41

記事提供元：フィスコ

*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、東エレクとアドバンテの2銘柄で約428円押し上げ
22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり133銘柄、値下がり89銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。973.55円高の50480.76円（出来高概算10億9358万株）で前場の取引を終えている。前週末19日の米国市場でダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇も支援要因となったほか、新年度相場に向けた資金流入も観測された。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、概ね終日堅調推移で終了。米株市場を横目に、22日の日経平均は前営業日比577.34円高の50084.55円と大幅続伸でスタート。心理的節目の5万円を回復した。その後もじりじりと上げ幅を広げて一時50590円をつけ、高値圏で推移して前場の取引を終了した。日銀の金融政策決定会合を通過した他、米国でのハイテク株高の流れもあり東京市場でも値がさハイテク株の上昇が指数を押し上げた。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約428円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはレゾナックHD＜4004＞で7.81％高、同2位は三井金属＜5706＞で7.73％高だった。

一方、値下がり寄与トップはテルモ＜4543＞、同2位はニトリHD＜9843＞となり、2銘柄で日経平均を約23円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日本ハム＜2282＞で4.31％安、同2位はSHIFT＜3697＞で3.98％安だった。


*11:30現在


日経平均株価　　50480.76(+973.55)

値上がり銘柄数　133(寄与度+1131.63)
値下がり銘柄数　89(寄与度-158.08)
変わらず銘柄数　3

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33350　　2150　215.60
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19990　　 795　212.59
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17980　　 865　173.48
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57550　　1200　 96.27
＜6954＞　ファナック　　　　　　6040　　 333　 55.65
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17665　　1035　 34.60
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3809　　 161　 26.91
＜6920＞　レーザーテック　　　 30190　　1670　 22.33
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20250　　 665　 22.23
＜4062＞　イビデン　　　　　　 12310　　 660　 22.06
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 47290　　2570　 17.18
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6718　　 415　 13.87
＜6098＞　リクルートHD　　　　　8981　　 132　 13.24
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2219　　　22　 11.03
<4063>　信越化　　　　　　　　4853　　　65　 10.86
<7735>　SCREEN　　　　　13415　　 625　　8.36
<6971>　京セラ　　　　　　　　2192　　29.5　　7.89
<6506>　安川電機　　　　　　　4622　　 225　　7.52
<8015>　豊田通商　　　　　　　5371　　　68　　6.82
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3461　　　37　　6.18


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2285.5　　 -54　-14.44
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2723.5　　-109　 -9.11
<8267>　イオン　　　　　　　　2424　　 -84　 -8.42
<7974>　任天堂　　　　　　　 10455　　-195　 -6.52
<2413>　エムスリー　　　　　2055.5　 -76.5　 -6.14
<4307>　野村総合研究所　　　　6005　　-174　 -5.82
<7832>　バンナムHD　　　　　　4162　　 -55　 -5.52
<2801>　キッコーマン　　　　　1426　 -31.5　 -5.26
＜2282＞　日本ハム　　　　　　　6532　　-294　 -4.91
<4704>　トレンドマイクロ　　　6787　　-134　 -4.48
<4568>　第一三共　　　　　　　3262　　 -38　 -3.81
<7453>　良品計画　　　　　　2970.5　 -56.5　 -3.78
<9766>　コナミG　　　　　　　21235　　-105　 -3.51
<6532>　ベイカレント　　　　　6581　　-105　 -3.51
<9433>　KDDI　　　　　　2701.5　　　-8　 -3.21
<8766>　東京海上HD　　　　　　5892　　 -62　 -3.11
<3092>　ZOZO　　　　　　　　1329.5　　 -30　 -3.01
<4507>　塩野義製薬　　　　　2686.5　 -29.5　 -2.96
<9735>　セコム　　　　　　　　5604　　 -44　 -2.94
<1925>　大和ハウス工業　　　　5135　　 -83　 -2.77《CS》

