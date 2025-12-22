ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～JALCOHD、ニューテックなどがランクイン

2025年12月22日 10:26

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:26JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JALCOHD、ニューテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月22日　9:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6734＞ ニューテック　　　 89400 　3600.06　 368.52% 0.2016%
＜7531＞ 清和中央　　　　　　6100 　429.9　 300.96% -0.0206%
＜7946＞ 光陽社　　　　　　　4700 　2354.06　 249.55% 0.0918%
＜5990＞ スーパーツール　　　400 　971.32　 233.11% -0.0005%
＜2017＞ iFJPX150　　161469 　46609.165　 169.38% 0.0078%
＜2620＞ iS米債13　　　　96460 　9655.186　 154.21% 0.0104%
＜4658＞ 日本空調　　　　　　2026100 　758938.42　 144.81% 0.0264%
＜5983＞ イワブチ　　　　　　3300 　9425　 144.2% 0.0041%
＜6599＞ エブレン　　　　　　7000 　10278.24　 136.16% -0.0102%
＜6286＞ 靜甲　　　　　　　　11800 　3737.56　 132.61% -0.0038%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　27799 　51555.083　 130.59% 0.0144%
＜7172＞ JIA　　　　　　　996600 　660906.58　 130.28% -0.0737%
＜3488＞ セントラルリート　　1447 　57745.72　 127.97% -0.0042%
＜1547＞ 上場米国　　　　　　30960 　161550.498　 125.39% 0.0159%
＜7081＞ レンティア　　　　　16700 　7231.74　 102.47% 0.0364%
＜3070＞ ジェリービー　　　　2112400 　62840.54　 101.74% -0.0389%
＜4293＞ セプテーニHD　　　1127600 　170521.44　 101.72% 0.0477%
＜6625＞ JALCOHD　　　663800 　110669.68　 101.71% -0.0074%
＜7058＞ 共栄セキュリ　　　　2100 　2249.02　 94.56% -0.002%
＜5162＞ 朝日ラバー　　　　　6500 　1903.82　 92.94% 0.0014%
<213A> 上日経半　　　　　　263590 　26744.118　 86.71% 0.0332%
<5391> A＆AM　　　　　　16800 　9396.4　 84.36% 0.0093%
<4847> インテリW　　　　　211900 　78387.04　 83.72% -0.0042%
<6074> JSS　　　　　　　3600 　750.22　 83.35% -0.0092%
<2866> GX優先証　　　　　71235 　30750.857　 82.97% 0.013%
<5941> 中西製作　　　　　　2500 　3317.82　 82.56% 0.0196%
<9087> タカセ　　　　　　　1200 　759.92　 81.37% -0.0135%
<8747> 豊トラスティ　　　　11200 　10537.68　 79.22% -0.0069%
<3133> 海帆　　　　　　　　963200 　190848.14　 79.1% -0.0454%
<2631> MXSナス100　　17791 　272695.469　 78.73% 0.0243%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

関連記事