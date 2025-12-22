関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～JALCOHD、ニューテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 9:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6734＞ ニューテック 89400 3600.06 368.52% 0.2016%
＜7531＞ 清和中央 6100 429.9 300.96% -0.0206%
＜7946＞ 光陽社 4700 2354.06 249.55% 0.0918%
＜5990＞ スーパーツール 400 971.32 233.11% -0.0005%
＜2017＞ iFJPX150 161469 46609.165 169.38% 0.0078%
＜2620＞ iS米債13 96460 9655.186 154.21% 0.0104%
＜4658＞ 日本空調 2026100 758938.42 144.81% 0.0264%
＜5983＞ イワブチ 3300 9425 144.2% 0.0041%
＜6599＞ エブレン 7000 10278.24 136.16% -0.0102%
＜6286＞ 靜甲 11800 3737.56 132.61% -0.0038%
＜2568＞ 上場NSQ 27799 51555.083 130.59% 0.0144%
＜7172＞ JIA 996600 660906.58 130.28% -0.0737%
＜3488＞ セントラルリート 1447 57745.72 127.97% -0.0042%
＜1547＞ 上場米国 30960 161550.498 125.39% 0.0159%
＜7081＞ レンティア 16700 7231.74 102.47% 0.0364%
＜3070＞ ジェリービー 2112400 62840.54 101.74% -0.0389%
＜4293＞ セプテーニHD 1127600 170521.44 101.72% 0.0477%
＜6625＞ JALCOHD 663800 110669.68 101.71% -0.0074%
＜7058＞ 共栄セキュリ 2100 2249.02 94.56% -0.002%
＜5162＞ 朝日ラバー 6500 1903.82 92.94% 0.0014%
<213A> 上日経半 263590 26744.118 86.71% 0.0332%
<5391> A＆AM 16800 9396.4 84.36% 0.0093%
<4847> インテリW 211900 78387.04 83.72% -0.0042%
<6074> JSS 3600 750.22 83.35% -0.0092%
<2866> GX優先証 71235 30750.857 82.97% 0.013%
<5941> 中西製作 2500 3317.82 82.56% 0.0196%
<9087> タカセ 1200 759.92 81.37% -0.0135%
<8747> 豊トラスティ 11200 10537.68 79.22% -0.0069%
<3133> 海帆 963200 190848.14 79.1% -0.0454%
<2631> MXSナス100 17791 272695.469 78.73% 0.0243%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
