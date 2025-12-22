*10:26JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JALCOHD、ニューテックなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月22日 9:30 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6734＞ ニューテック 89400 3600.06 368.52% 0.2016%

＜7531＞ 清和中央 6100 429.9 300.96% -0.0206%

＜7946＞ 光陽社 4700 2354.06 249.55% 0.0918%

＜5990＞ スーパーツール 400 971.32 233.11% -0.0005%

＜2017＞ iFJPX150 161469 46609.165 169.38% 0.0078%

＜2620＞ iS米債13 96460 9655.186 154.21% 0.0104%

＜4658＞ 日本空調 2026100 758938.42 144.81% 0.0264%

＜5983＞ イワブチ 3300 9425 144.2% 0.0041%

＜6599＞ エブレン 7000 10278.24 136.16% -0.0102%

＜6286＞ 靜甲 11800 3737.56 132.61% -0.0038%

＜2568＞ 上場NSQ 27799 51555.083 130.59% 0.0144%

＜7172＞ JIA 996600 660906.58 130.28% -0.0737%

＜3488＞ セントラルリート 1447 57745.72 127.97% -0.0042%

＜1547＞ 上場米国 30960 161550.498 125.39% 0.0159%

＜7081＞ レンティア 16700 7231.74 102.47% 0.0364%

＜3070＞ ジェリービー 2112400 62840.54 101.74% -0.0389%

＜4293＞ セプテーニHD 1127600 170521.44 101.72% 0.0477%

＜6625＞ JALCOHD 663800 110669.68 101.71% -0.0074%

＜7058＞ 共栄セキュリ 2100 2249.02 94.56% -0.002%

＜5162＞ 朝日ラバー 6500 1903.82 92.94% 0.0014%

<213A> 上日経半 263590 26744.118 86.71% 0.0332%

<5391> A＆AM 16800 9396.4 84.36% 0.0093%

<4847> インテリW 211900 78387.04 83.72% -0.0042%

<6074> JSS 3600 750.22 83.35% -0.0092%

<2866> GX優先証 71235 30750.857 82.97% 0.013%

<5941> 中西製作 2500 3317.82 82.56% 0.0196%

<9087> タカセ 1200 759.92 81.37% -0.0135%

<8747> 豊トラスティ 11200 10537.68 79.22% -0.0069%

<3133> 海帆 963200 190848.14 79.1% -0.0454%

<2631> MXSナス100 17791 272695.469 78.73% 0.0243%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》