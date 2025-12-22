*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、武田薬、イオンフィナンシャルサービスなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

コーセル＜6905＞ 1100 -53

26年5月期業績予想を下方修正。

ミズホメディー＜4595＞ 1715 +89

25年12月期業績と配当予想を上方修正。

武田薬＜4502＞ 4604 +119

ザソシチニブの第3相臨床試験データを公表。

日本精機＜7287＞ 2164 +50

ヘッドアップディスプレイがトヨタ＜7203＞に初採用。

Waqoo＜4937＞ 1444 +98

シップHD＜3360＞のグループ会社とベトナム展開で包括的パートナーシップ。

カルナバイオ＜4572＞ 439 +80

米国テキサス大学MDアンダーソンがんセンターとAMLを対象とした

monzosertib開発推進に向けた覚書。

GMOインターネット＜4784＞ 759 +100

目先の底打ち感からリバウンド狙いの動きに。

イオンフィナンシャルサービス＜8570＞ 1768 +185

オアシスマネジメントの大量保有が明らかに。

日本マイクロニクス＜6871＞ 6380 +370

半導体関連株堅調地合いで押し目買い優勢。

SHIFT＜3697＞ 1014 +54

節税対策売りなどにも一巡感か。

リガク＜268A＞ 1174 +60

半導体関連堅調な流れも支援に。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 17115 +990

CPI下振れ受けた米ハイテク株高の流れ好感。

サイボウズ＜4776＞ 2962 +106

来年度の増益・増配見通しを公表で。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1847 +80

ゼナーアセットマネジメントが大株主に登場。

石油資源開発＜1662＞ 1562 +36

18日には米国タイトオイル・ガス資産の取得を発表。

エスコン＜8892＞ 1107 +29

18日には北広島市新駅タワープロジェクト着工を発表。

フジクラ＜5803＞ 16630 +670

米ハイテク株高でAI関連に買い安心感。

西日本フィナンシャルホールディングス＜7189＞ 3166 +126

野村證券では目標株価を引き上げ。

メルカリ<4385> 3030 +84.5

18日には駿河屋との資本業務提携発表。

ネクセラファーマ<4565> 754 -106

ベーリンガーがライセンスオプション権の未行使を決定。

ADワークスグループ<2982> 420 -31

日銀の利上げ懸念など背景か。

日本板硝子<5202> 478 -12

日銀利上げによる円高懸念なども反映か。

霞ヶ関キャピタル<3498> 7550 -270

日銀決定会合結果発表控えて警戒感も。《CS》