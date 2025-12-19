関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に4日ぶり反発、日銀会合通過で警戒材料出尽くし感
東証グロース市場指数 861.99 ＋13.44／出来高 3億4278万株／売買代金 1490億円東証グロース市場250指数 656.67 ＋11.09／出来高 1億6433万株／売買代金 1034億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に4日ぶり反発。値上がり銘柄数は384、値下がり銘柄数は198、変わらずは25。
前日18日の米株式市場でダウ平均は5日ぶり反発。11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移した。
今日のグロ－ス市場は終日、買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.09％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、東証グロース市場指数は昨日までの3日続落で3.1％下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。さらに、昼休みの時間帯に、日銀金融政策決定会合で政策金利が0.75％に引き上げられたことが伝えられ、警戒材料出尽くし感もあり、一段高となった。一方、取引終了後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがあったが、今日の新興市場は終日、買いが優勢の展開となった。
個別では、米国テキサス大学MDアンダーソンがんセンターとAMLを対象としたmonzosertib開発推進に向けた覚書を締結したと発表したカルナバイオ＜4572＞、化粧品及び美容雑貨領域の流通・企画・販売を展開するサン・スマイル社を子会社化すると発表したAnyMind＜5027＞、シップHD＜3360＞のグループ会社とベトナム展開で包括的パートナーシップを締結したと発表したWaqoo＜4937＞、「ヒト３Dミニ肝臓/疾患モデル」を販売開始すると発表したサイフューズ＜4892＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、AppBank＜6177＞、グローバルW＜3936＞などが顔を出した。
一方、米タラス・バイオと共同研究契約締結で前日ストップ高で本日は反動安となったPRISMBio＜206A＞、前日大幅高の反動安となったアクリート＜4395＞、75日線が上値を阻む形となったマクアケ＜4479＞、前日に高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったmonoAI＜5240＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、イオレ＜2334＞、デコルテHD＜7372＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 174| 50| 40.32|
2| 3936|グローバルＷ | 163| 43| 35.83|
3| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 240| 50| 26.32|
4| 4572|カルナバイオ | 439| 80| 22.28|
5| 5027|ＡｎｙＭｉｎｄ | 625| 87| 16.17|
6| 6166|中村超硬 | 294| 38| 14.84|
7| 6182|メタリアル | 424| 43| 11.29|
8| 8938|グロームＨＤ | 398| 38| 10.56|
9| 5131|リンカーズ | 190| 18| 10.47|
10| 4199|ワンプラ | 819| 74| 9.93|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 247| -40| -13.94|
2| 4395|アクリート | 1310| -188| -12.55|
3| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 167| -20| -10.70|
4| 2334|イオレ | 360| -30| -7.69|
5| 7372|デコルテＨＤ | 400| -32| -7.41|
6| 4883|モダリス | 52| -4| -7.14|
7| 4479|マクアケ | 850| -54| -5.97|
8| 4425|Ｋｕｄａｎ | 1114| -68| -5.75|
9| 462A|ファンディーノ | 1119| -57| -4.85|
10| 4564|ＯＴＳ | 20| -1| -4.76|《SK》
