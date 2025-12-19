関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～PRISMBio、JRCなどがランクイン
*15:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～PRISMBio、JRCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜206A＞ PRISMBio 6743200 67085.2 303.05% -0.0962%
＜381A＞ iF米債35 87966 78149.858 293.25% 0.0013%
＜2251＞ JGBダブル 272410 17116.905 278.76% 0.0056%
＜7952＞ 河合楽 174600 36090.44 277.18% 0.0815%
＜4565＞ ネクセラファーマ 5595400 505176.78 235.03% -0.1011%
＜2569＞ 上場NSQヘ 160183 71788.137 225.43% 0.0121%
＜6224＞ JRC 229300 58657.68 214.9% 0.0372%
＜6081＞ アライドアーキ 2278100 144754.5 206.54% 0.0398%
＜8570＞ イオンFS 2245400 643498.35 204.59% 0.1133%
＜4847＞ インテリW 228200 36233.58 190.96% -0.0063%
＜1662＞ 石油資源 8669700 2448896.52 175.87% 0.0281%
＜4784＞ GMOインター 4561600 669772.54 172.83% 0.1517%
＜4216＞ 旭有機材 105100 136767.1 162.06% 0.0779%
＜5243＞ note 1664000 654337.34 147.33% 0.0783%
＜6469＞ 放電精密 187400 116053.9 145.84% 0.0898%
＜9553＞ マイクロアド 1162800 192322.28 134.52% 0.0754%
＜5027＞ AnyMind 655500 109035.92 133.07% 0.1542%
＜6836＞ プラットホーム 132500 46541.18 130.02% -0.0144%
＜4595＞ ミズホメディ 418700 223683.96 129.22% 0.0479%
＜1631＞ NF銀行17 12306 108693.9 121.48% 0.0115%
<7610> テイツー 1056400 50110.88 115.71% 0.0354%
<6905> コーセル 321200 119580.4 114.5% -0.045%
<5817> JMACS 3328900 1006835.78 112.89% 0.1158%
<408A> iSベストAI 1291060 87023.702 107.58% 0.0211%
<2160> ジーエヌアイ 3278100 2721719.4 106.56% -0.0371%
<3997> トレードワクス 1060400 162233.78 104.54% 0.0602%
<9337> トリドリ 21800 27295.2 97.31% 0.0228%
<9551> メタウォーター 161800 213588.1 95.85% 0.0323%
<404A> GX中国10 48596 24694.784 92.69% 0.0108%
<1571> NF日経イン 1887409 322122.978 91.34% -0.0046%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク