出来高変化率ランキング（14時台）～PRISMBio、JRCなどがランクイン

2025年12月19日 15:20

記事提供元：フィスコ

*15:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～PRISMBio、JRCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月19日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜206A＞ PRISMBio　 6743200 　67085.2　 303.05% -0.0962%
＜381A＞ iF米債35　　　　87966 　78149.858　 293.25% 0.0013%
＜2251＞ JGBダブル　　　　272410 　17116.905　 278.76% 0.0056%
＜7952＞ 河合楽　　　　　　　174600 　36090.44　 277.18% 0.0815%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　5595400 　505176.78　 235.03% -0.1011%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　160183 　71788.137　 225.43% 0.0121%
＜6224＞ JRC　　　　　　　229300 　58657.68　 214.9% 0.0372%
＜6081＞ アライドアーキ　　　2278100 　144754.5　 206.54% 0.0398%
＜8570＞ イオンFS　　　　　2245400 　643498.35　 204.59% 0.1133%
＜4847＞ インテリW　　　　　228200 　36233.58　 190.96% -0.0063%
＜1662＞ 石油資源　　　　　　8669700 　2448896.52　 175.87% 0.0281%
＜4784＞ GMOインター　　　4561600 　669772.54　 172.83% 0.1517%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　　105100 　136767.1　 162.06% 0.0779%
＜5243＞ note　　　　　　1664000 　654337.34　 147.33% 0.0783%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　187400 　116053.9　 145.84% 0.0898%
＜9553＞ マイクロアド　　　　1162800 　192322.28　 134.52% 0.0754%
＜5027＞ AnyMind　　　655500 　109035.92　 133.07% 0.1542%
＜6836＞ プラットホーム　　　132500 　46541.18　 130.02% -0.0144%
＜4595＞ ミズホメディ　　　　418700 　223683.96　 129.22% 0.0479%
＜1631＞ NF銀行17　　　　12306 　108693.9　 121.48% 0.0115%
<7610> テイツー　　　　　　1056400 　50110.88　 115.71% 0.0354%
<6905> コーセル　　　　　　321200 　119580.4　 114.5% -0.045%
<5817> JMACS　　　　　3328900 　1006835.78　 112.89% 0.1158%
<408A> iSベストAI　　　1291060 　87023.702　 107.58% 0.0211%
<2160> ジーエヌアイ　　　　3278100 　2721719.4　 106.56% -0.0371%
<3997> トレードワクス　　　1060400 　162233.78　 104.54% 0.0602%
<9337> トリドリ　　　　　　21800 　27295.2　 97.31% 0.0228%
<9551> メタウォーター　　　161800 　213588.1　 95.85% 0.0323%
<404A> GX中国10　　　　48596 　24694.784　 92.69% 0.0108%
<1571> NF日経イン　　　　1887409 　322122.978　 91.34% -0.0046%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

