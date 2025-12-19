ネオジャパン、『desknet‘s　NEO』と『AppSuite』がITトレンド年間ランキング2025」で2部門1位を獲得

■ユーザーから最も問い合わせが多かった製品を発表

ネオジャパン<3921>(東証プライム)は、株式会社Innovation&Co.(東京都渋谷区)が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」において、「ITトレンド年間ランキング2025」の「急上昇グループウェア」部門と「急上昇ノーコード・ローコード開発」部門においてそれぞれ第1位を受賞したと発表した。

今回、ネオジャパンが受賞したのは、「急上昇グループウェア部門」における『desknet‘s NEO』と、「急上昇ノーコード・ローコード開発部門」における『AppSuite』の2製品である。いずれも2025年1月1日～11月30日までの期間における資料請求数をもとに集計された結果、最も多くのユーザーからの関心を集めた製品として評価された。

同ランキングは、年間を通じてユーザーからの問い合わせが多かった製品を部門別に集計し、発表するもので、企業のIT導入における関心の高まりを反映する指標として注目されている。

ネオジャパンは、今後も顧客のニーズに合った商品開発・改善と、技術力を活かした先進的な取り組みで、より多くの人に満足できる製品開発とサービスを提供していく方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

