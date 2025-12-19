関連記事
前日に動いた銘柄 part2 誠建設、フジクラ、ソフトバンクグループなど
銘柄名<コード18日終値⇒前日比
アドバンテスト＜6857＞ 18805 -645
SOX指数は3.8％の下落となっており。
レーザーテック＜6920＞ 28090 -1250
大手半導体製造装置株が総じて安い。
フジクラ＜5803＞ 15960 -565
米オラクルの株価下落でAI関連さえない動き。
住友電気工業＜5802＞ 6080 -241
AI関連の一角として見切り売りが優勢に。
東京エレクトロン＜8035＞ 30310 -1010
大手半導体関連には総じて売りが優勢。
PKSHA Technology＜3993＞ 3160 -125
東海東京証券では目標株価を引き下げ。
三菱重工業＜7011＞ 3811 -98
AI・半導体関連同様に防衛関連株にも売り圧力。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 16125 -630
米オラクルが出資交渉頓挫懸念で株価下落。
ナブテスコ＜6268＞ 3619 -145
AI関連株売りがフィジカルAI関連にも波及。
誠建設＜8995＞ 2069 +400
仕手化。
宮入バルブ製作所＜6495＞ 124 -7
値頃感の強さと値動きの良さで短期資金集まる。
Abalance＜3856＞ 553 -100
第三者委員会の調査結果報告書を公表。
AIストーム＜3719＞ 213 -44
第三者割当による新株予約権の発行を発表。
Schoo＜264A＞ 623 +2
発行済株式数の2.0％上限の自社株買い発表。
ステムリム＜4599＞ 256 +9
再生誘導医薬開発品レダセムチドが特許登録。
メドレックス＜4586＞ 108 -6
「マイクロニードルアレイ」で特許査定するが失速。
ブシロード＜7803＞ 303 +2
GENDA＜9166＞と業務提携。上値は重い。
かっこ＜4166＞ 888 -116
17日に高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。
JSH＜150A＞ 420 +11
株主優待制度を導入。
カルナバイオ<4572> 359 -46
高値圏だが17日に長い上ひげとなり上値の重さ意識。
S＆J<5599> 1813 +43
発行済株式数の2.87％上限の自社株買い発表。
TMH<280A> 939 -61
株価4桁が維持できず手仕舞い売り誘う。
オンコリス<4588> 816 +36
富士フイルム富山化学と腫瘍溶解ウイルスOBP-301の品質契約内容で合意。《CS》
