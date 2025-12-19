*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 誠建設、フジクラ、ソフトバンクグループなど

銘柄名<コード18日終値⇒前日比

アドバンテスト＜6857＞ 18805 -645

SOX指数は3.8％の下落となっており。

レーザーテック＜6920＞ 28090 -1250

大手半導体製造装置株が総じて安い。

フジクラ＜5803＞ 15960 -565

米オラクルの株価下落でAI関連さえない動き。

住友電気工業＜5802＞ 6080 -241

AI関連の一角として見切り売りが優勢に。

東京エレクトロン＜8035＞ 30310 -1010

大手半導体関連には総じて売りが優勢。

PKSHA Technology＜3993＞ 3160 -125

東海東京証券では目標株価を引き下げ。

三菱重工業＜7011＞ 3811 -98

AI・半導体関連同様に防衛関連株にも売り圧力。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 16125 -630

米オラクルが出資交渉頓挫懸念で株価下落。

ナブテスコ＜6268＞ 3619 -145

AI関連株売りがフィジカルAI関連にも波及。

誠建設＜8995＞ 2069 +400

仕手化。

宮入バルブ製作所＜6495＞ 124 -7

値頃感の強さと値動きの良さで短期資金集まる。

Abalance＜3856＞ 553 -100

第三者委員会の調査結果報告書を公表。

AIストーム＜3719＞ 213 -44

第三者割当による新株予約権の発行を発表。

Schoo＜264A＞ 623 +2

発行済株式数の2.0％上限の自社株買い発表。

ステムリム＜4599＞ 256 +9

再生誘導医薬開発品レダセムチドが特許登録。

メドレックス＜4586＞ 108 -6

「マイクロニードルアレイ」で特許査定するが失速。

ブシロード＜7803＞ 303 +2

GENDA＜9166＞と業務提携。上値は重い。

かっこ＜4166＞ 888 -116

17日に高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

JSH＜150A＞ 420 +11

株主優待制度を導入。

カルナバイオ<4572> 359 -46

高値圏だが17日に長い上ひげとなり上値の重さ意識。

S＆J<5599> 1813 +43

発行済株式数の2.87％上限の自社株買い発表。

TMH<280A> 939 -61

株価4桁が維持できず手仕舞い売り誘う。

オンコリス<4588> 816 +36

富士フイルム富山化学と腫瘍溶解ウイルスOBP-301の品質契約内容で合意。《CS》