今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数など

2025年12月19日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(11月)　3.0％　3.0％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.75％　0.50％

ギミックが東証スタンダード新規上場(公開価格:1150円)

辻・本郷ITコンサルティングが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1850円)

パワーエックスが東証グロースに新規上場(公開価格:1220円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(11月)　　-15.42億NZドル
16:00　英・小売売上高(11月)　　-1.1％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(10月)　　231億ユーロ
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　16.50％
20:30　ブ・経常収支(11月)　　-51.21億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(11月)　　109.37億ドル
22:30　加・小売売上高(10月)　0％　-0.7％
24:00　米・中古住宅販売件数(11月)　415万件　410万件
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(12月)　　53.3
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-14.2


印・外貨準備高(先週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

