今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(11月) 3.0％ 3.0％
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.75％ 0.50％
ギミックが東証スタンダード新規上場(公開価格:1150円)
辻・本郷ITコンサルティングが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1850円)
パワーエックスが東証グロースに新規上場(公開価格:1220円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(11月) -15.42億NZドル
16:00 英・小売売上高(11月) -1.1％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(10月) 231億ユーロ
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 16.50％
20:30 ブ・経常収支(11月) -51.21億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(11月) 109.37億ドル
22:30 加・小売売上高(10月) 0％ -0.7％
24:00 米・中古住宅販売件数(11月) 415万件 410万件
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(12月) 53.3
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -14.2
印・外貨準備高(先週)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
