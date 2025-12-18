関連記事
東証グロ－ス指数は3日続落、売り優勢だが下値は堅い展開
東証グロース市場指数 848.55 -2.61／出来高 2億9593万株／売買代金 1171億円東証グロース市場250指数 645.58 -2.22／出来高 1億5564万株／売買代金 856億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日続落。値下がり銘柄数は323、値上がり銘柄数は247、変わらずは37。
前日17日の米株式市場でダウ平均は4日続落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待が強まり株価の支えとなったが、オラクル（ORCL）の下落や、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感が株価の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢だが下値は堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.28％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、年末需給に伴い、株価が低迷している新興市場銘柄にはこのところ整理売りが出やすくなっており、今日も、株価押し下げ要因となった。一方、東証グロース市場指数は昨日までの続落で2.8％を超す下げとなったことから、下値では押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすく、こうした状況から、今日の新興市場は売りが優勢だが、朝方の売り一巡後は下値の堅い展開となった。
個別では、前日に高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったかっこ＜4166＞、高値圏だが前日に長い上ひげとなり上値の重さが意識されたカルナバイオ＜4572＞、株価4桁が維持できず手仕舞い売りを誘ったTMH＜280A＞、特許査定を発表したが失速したメドレックス＜4586＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、ペルセウス＜4882＞、リンカーズ＜5131＞などが顔を出した。
一方、米タラス・バイオと共同研究契約を締結したと発表したPRISMBio＜206A＞、再生誘導医薬開発品レダセムチドの用途特許が登録されることとなったと発表したステムリム＜4599＞、富士フイルム富山化学と腫瘍溶解ウイルスOBP-301の品質契約内容で合意したと発表したオンコリス＜4588＞、発行済株式数の2.87％上限の自社株買いを発表したS&J＜5599＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、TORICO＜7138＞、アクリート＜4395＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 187| 50| 36.50|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 190| 50| 35.71|
3| 4395|アクリート | 1498| 298| 24.83|
4| 4479|マクアケ | 904| 114| 14.43|
5| 247A|Ａｉロボティクス | 1588| 143| 9.90|
6| 157A|Ｇモンスター | 895| 79| 9.68|
7| 5136|ｔｒｉｐｌａ | 1994| 134| 7.20|
8| 2334|イオレ | 390| 23| 6.27|
9| 6039|動物高度医療 | 1132| 64| 5.99|
10| 6173|アクアライン | 221| 12| 5.74|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4882|ペルセウス | 216| -49| -18.49|
2| 5131|リンカーズ | 172| -26| -13.13|
3| 4166|かっこ | 888| -116| -11.55|
4| 4572|カルナバイオ | 359| -46| -11.36|
5| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 287| -29| -9.18|
6| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2035| -190| -8.54|
7| 219A|ハートシード | 1869| -144| -7.15|
8| 3491|ＧＡ ＴＥＣＨ | 1830| -140| -7.11|
9| 4593|ヘリオス | 283| -21| -6.91|
10| 464A|ＱＰＳＨＤ | 1537| -105| -6.39|《SK》
