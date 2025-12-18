関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：アマゾンのAIデータセンターへの資金提供取りやめで警戒感
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：アマゾンのAIデータセンターへの資金提供取りやめで警戒感
12月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の634pt。なお、高値は640pt、安値は631pt、日中取引高は4405枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の634ptからスタートした。米国の株安と長期金利上昇を受け、軟調な始まりとなったものの、その後は方向感の乏しい展開。米アマゾンが、テキサス州西部に建設中のAIデータセンターへの資金提供を取りやめたと伝わったことで、AIバブル崩壊を連想させ、投資家心理が悪化する場面もあった。一方、出遅れ感に着目した押し目買いや短期資金の買い戻しから、昨日安値631pt以下を売る動きもなく、軟調ながらも底堅く推移。小幅反落となる634ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ＜4592>やノースサンド＜446A＞などが下落した。《SK》
