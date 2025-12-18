拡大する中古不動産市場で上場来、売上平均23%の高成長。直接仕入れ率72%が強みの中古不動産株

【基本情報】株価:654円(12月17日終値)/配当利回り:1.70%





国内の注目銘柄を紹介する新連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、ランドネットを取り上げます。

拡大する日本の中古不動産流通市場

中古不動産の買取販売を手がけるランドネット(2991)は、不動産を一度自社で買い取り、リフォームしてから投資家や実需の個人に販売する「買取再販」を主力とする企業です。

日本の中古不動産流通は拡大が続いており、既存住宅の流通比率は42.3パーセントと、アメリカやイギリスの80パーセント超に比べてまだ伸びしろが大きいとされています。特に首都圏の中古マンションは、成約坪単価が過去最高水準となり、2020年5月から63か月連続で前年同月を上回るなど、足元の需要は強い状態です。

売上平均成長率23%を支えるランドネットの競争優位性

同社の最大の特徴は「ダイレクト仕入・ダイレクト販売」というビジネスモデルです。374万件の不動産データベース(2025年7月末時点)と内製の基幹システム「RCP(Real estate Cloud Platform:不動産情報を一元管理する社内クラウドシステム)」を連携させ、物件の登記情報や価格履歴、修繕履歴などを蓄積しています。

これにより、全国・築年数を問わず57,000件の取引実績に基づいた価格査定が可能となり、物件オーナーに対してダイレクトメールや電話で売却ニーズを先回りして掘り起こします。その結果、仕入れの72パーセントをオーナーからの直接買取が占めており、仲介会社を経由しないぶん仲介手数料などの中間コストを抑えた仕入れが可能です。また同業他社と比べて在庫回転日数(在庫を現金化するまでの日数)が短く、在庫リスクを抑えながら事業拡大を実現しています。

2021年7月に上場し、2022年7月期から4年間の売上平均成長率は22.8パーセントとなっています。

▼画像の記事はこちら▼

物件ラインナップ拡充とクラウドファンディングで成長加速

同社の成長ストーリーの中核は、中古住宅市場の拡大に合わせて、自社が扱う物件の件数と規模を増やしていくことです。既存住宅流通比率が4割台にとどまるなか、政府も中古住宅の活用を後押ししており、中長期的に中古不動産の取引件数増加が期待されます。

その波に乗るために、同社は従来強かった都心の投資用ワンルームに加えてファミリータイプや戸建て・アパートなどへ取り扱い対象を広げ、自社データベースと営業網を使って単価の高い案件も取り込んでいます。

また、不動産クラウドファンディング「LSEED」の展開により、新たな個人投資家の呼び込みも図っています。2025年11月募集の「LSEED#19」では、募集金額5,000万円に対し応募率128.9パーセントと、需要の強さが示されました。クラウドファンディングはまだ売上への寄与は小さいものの、自社が仕入れた物件を個人投資家向け商品としても展開できるチャネルであり、「物件の仕入れ力」と「投資家基盤」を同時に拡大できる点が中長期的な魅力といえます。

中計で売上1,654億円、長期ビジョンは5,000億円規模へ

中期経営計画では、2028年7月期に売上高1,654億円、経常利益57億円を目標としており、2025年7月期実績から売上で約1.7倍、経常利益で約1.7倍の規模を目指しています。さらに長期ビジョンとして、将来的に売上高5,000億円、経常利益200億円を掲げており、データベースとRCPを武器にした「ダイレクト仕入・ダイレクト販売」モデルを全国展開していく方針です。

さらに詳しく知りたい方へ――社長による生配信セミナーのご案内

事業内容や成長戦略に触れ、「もっと詳しく知りたい」「経営トップの考えを直接聞きたい」と感じた方へ。ランドネット 代表取締役社長・榮 章博氏が自ら最新の業績や今後の成長戦略、投資家が注目すべきポイントをライブ配信で丁寧に解説します。

今回のセミナーでは、YouTubeチャンネル「1UP投資部屋」を運営する専業投資家・1UP投資部屋Ken氏がモデレーターを務めます。中長期で1.5倍から3倍を狙う銘柄選びを得意とし、投資家目線での鋭い質問が期待できます。

視聴者からの質問もその場で受け付けており、経営者の肉声を通じて、リアルタイムで疑問も解消できる貴重なセミナーです。

参加はZoomによるオンライン配信で、どなたでも無料でご予約いただけます。

「成長領域をさらに深掘りしたい」「配当方針や現場のリアルを知りたい」と考えている方は、ぜひこの機会にご参加ください。

ランドネットが登壇する12月20日(土)開催セミナー

タイムテーブル



・11:00～11:05



オープニング



・11:05～11:55



①コスモ・バイオ(3386)



・12:00～12:50



②ダスキン(4665)



・12:55〜13:45



③マツオカコーポレーション(3611)



・13:55〜14:45



④Macbee Planet(7095)



・14:55〜15:45



⑤ランドネット(2991)



・15:50〜16:40



⑥クイック(4318)



▼詳細・視聴予約はこちら【IRセミナー特設ページ】



※当日は投資家向けに注目テーマの解説や質疑応答などを予定しています。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。『神の手』の某社で大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2025年11月30日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。