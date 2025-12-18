ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～大光銀、プロパストなどがランクイン

2025年12月18日 13:53

出来高変化率ランキング（13時台）～大光銀、プロパストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月18日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3902＞ MDV　　　　　　 　3611900 　46133.34　 385.57% 0.619%
＜6083＞ ERIHD　　　　 　246900 　71031.3　 303.88% 0.0512%
＜315A＞ GX銀高配　　　　 　666993 　58045.006　 284.73% -0.006%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　 　51200 　31308.7　 216.43% -0.0038%
＜1595＞ NZAMJリート　 　117740 　50907.636　 203.38% 0.0061%
＜3267＞ フィルカンパニ　　 　128000 　22549.18　 185.43% 0.093%
＜2080＞ PBR1倍割　　　 　127867 　46993.955　 184.88% -0.005%
＜3719＞ AIストーム　　　 　3128000 　156246.72　 166.97% -0.1867%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　1412500 　72607.94　 150.13% -0.1962%
＜4169＞ エネチェンジ　　　 　1915300 　114102.68　 139.49% -0.0158%
＜6069＞ トレンダーズ　　　 　132000 　37072.62　 138.18% 0.0107%
＜3182＞ オイラ大地　　　　 　462300 　211347.64　 137.82% 0.0649%
＜5240＞ monoAI　　　 　8251700 　679219.38　 125.55% -0.0854%
＜1330＞ 上場225　　　　 　69985 　1239410.912　 119.74% -0.0133%
＜247A＞ Aiロボティク　　 　8401600 　3927057.16　 116.49% 0.1121%
＜1660＞ MXS高利J　　　 　9680 　38479.692　 116.46% 0.0021%
＜3010＞ ポラリスHD　　　 　527100 　38882.48　 109.86% 0.0393%
＜3845＞ アイフリーク　　　 　183200 　18902.44　 101.21% 0.0205%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　123700 　187423.3　 99.71% 0%
＜1418＞ インターライフ　　 　113100 　30335.5　 95.20% 0.0063%
<6085> アーキテクツSJ　 　77000 　9388.14　 94.43% 0.013%
<8537> 大光銀　　　　　　 　74700 　61778.94　 93.13% -0.015%
<4586> メドレックス　　　 　2441600 　110992.22　 89.18% -0.0438%
<3652> DMP　　　　　　 　47300 　50830.14　 86.89% 0.0083%
<1674> プラチナETF　　 　15285 　150227.711　 86.21% 0.0297%
<4347> ブロメディア　　　 　71600 　100268.42　 82.46% -0.0174%
<4576> DWTI　　　　　 　876900 　44194.92　 82.03% 0.0101%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　5493 　32229.254　 81.16% -0.0096%
<7455> パリミキHD　　　 　209200 　55653.04　 80.48% 0%
<3236> プロパスト　　　　 　464400 　63424.26　 77.79% 0.0316%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

