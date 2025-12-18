関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～大光銀、プロパストなどがランクイン
*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大光銀、プロパストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3902＞ MDV 3611900 46133.34 385.57% 0.619%
＜6083＞ ERIHD 246900 71031.3 303.88% 0.0512%
＜315A＞ GX銀高配 666993 58045.006 284.73% -0.006%
＜3341＞ 日本調剤 51200 31308.7 216.43% -0.0038%
＜1595＞ NZAMJリート 117740 50907.636 203.38% 0.0061%
＜3267＞ フィルカンパニ 128000 22549.18 185.43% 0.093%
＜2080＞ PBR1倍割 127867 46993.955 184.88% -0.005%
＜3719＞ AIストーム 3128000 156246.72 166.97% -0.1867%
＜4882＞ ペルセウス 1412500 72607.94 150.13% -0.1962%
＜4169＞ エネチェンジ 1915300 114102.68 139.49% -0.0158%
＜6069＞ トレンダーズ 132000 37072.62 138.18% 0.0107%
＜3182＞ オイラ大地 462300 211347.64 137.82% 0.0649%
＜5240＞ monoAI 8251700 679219.38 125.55% -0.0854%
＜1330＞ 上場225 69985 1239410.912 119.74% -0.0133%
＜247A＞ Aiロボティク 8401600 3927057.16 116.49% 0.1121%
＜1660＞ MXS高利J 9680 38479.692 116.46% 0.0021%
＜3010＞ ポラリスHD 527100 38882.48 109.86% 0.0393%
＜3845＞ アイフリーク 183200 18902.44 101.21% 0.0205%
＜5352＞ 黒崎播磨 123700 187423.3 99.71% 0%
＜1418＞ インターライフ 113100 30335.5 95.20% 0.0063%
<6085> アーキテクツSJ 77000 9388.14 94.43% 0.013%
<8537> 大光銀 74700 61778.94 93.13% -0.015%
<4586> メドレックス 2441600 110992.22 89.18% -0.0438%
<3652> DMP 47300 50830.14 86.89% 0.0083%
<1674> プラチナETF 15285 150227.711 86.21% 0.0297%
<4347> ブロメディア 71600 100268.42 82.46% -0.0174%
<4576> DWTI 876900 44194.92 82.03% 0.0101%
<2630> MXS米株ヘ 5493 32229.254 81.16% -0.0096%
<7455> パリミキHD 209200 55653.04 80.48% 0%
<3236> プロパスト 464400 63424.26 77.79% 0.0316%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク