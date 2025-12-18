*12:54JST タイミー---広島県廿日市市と包括連携協定を締結

タイミー＜215A＞は16日、広島県廿日市市と包括連携協定を締結したと発表した。広島県内の自治体と同社が連携するのは今回が初めてである。

廿日市市は、瀬戸内海から中国山地にかけて南北に広がる、自然と文化が融合した地域で、海産物や農産物といった一次産業に加え、世界遺産・嚴島神社を有する観光業など、地域資源を活かした産業が展開されている。一方で、少子高齢化の進行により人手不足や事業承継問題が深刻化しており、担い手の確保と育成が急務となっている。

本協定は、地域の経済活性化と労働力不足の解消、多様な働き方の推進を目的とし、同社が提供するスキマバイトサービス「タイミー」を活用し、市内企業の人手不足の解消を支援するほか、市民に対してスポットワークによる柔軟な働き方の選択肢を提示する。具体的には、市内事業者へのスポットワーク導入説明会やモデル事業者での活用事例の創出、市民への啓発活動などを展開する。

同社はこれまで全国で67自治体と連携協定を結んでおり、今回の廿日市市との連携は68例目となる。《NH》