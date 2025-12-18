*12:49JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約179円分押し下げ

18日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり109銘柄、値下がり110銘柄、変わらず6銘柄となった。

日経平均は反落。505.39円安の49006.89円（出来高概算10億3930万株）で前場の取引を終えている。

前日17日の米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。

米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は453.97円安の49058.31円と反落して取引を開始した。前場序盤は米国市場でのテクノロジー株安を背景に売りが先行したほか、特に輸出関連株を中心に値を崩す場面がみられた。前場の取引では目立った買い材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合を控えた様子見姿勢も散見された。出来高は膨らみ、参加者の間でリスク回避姿勢が強まる中、前場は全般に弱含みとなっている状況が浮かび上がっている。

個別では、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリHD＜9843＞、ベイカレント＜6532＞、セコム＜9735＞、味の素＜2802＞、アステラス薬＜4503＞、7＆iHD＜3382＞、大塚HD＜4578＞、キッコマン＜2801＞、京成＜9009＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、任天堂<7974>、アサヒ<2502>、ディスコ<6146>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、ホンダ<7267>、ファーストリテ<9983>などの銘柄が下落。

業種別では、倉庫運輸関連や水産・農林業、証券・商品先物取引業など一部のセクターが前場に上昇している。一方、非鉄金属、機械、電気機器など輸出関連中心の業種や精密機器が軟調推移となり、市場全体の下支え材料にはなりきっていない。全体として上昇セクターは限られる状況にある。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約179円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ<9983>、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約20円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリHD＜9843＞、ベイカレント＜6532＞、セコム＜9735＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 49006.89(-505.39)

値上がり銘柄数 109(寄与度+135.54)

値下がり銘柄数 110(寄与度-640.93)

変わらず銘柄数 6



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 8834 202 20.26

＜4519＞ 中外製薬 8272 95 9.53

＜9433＞ KDDI 2715 22.5 9.02

＜4543＞ テルモ 2338.5 25.5 6.82

＜9843＞ ニトリHD 2872 53 4.43

＜6532＞ ベイカレント 6601 131 4.38

＜9735＞ セコム 5651 50 3.34

＜2802＞ 味の素 3380 49 3.28

＜4503＞ アステラス製薬 2127 17.5 2.92

＜3382＞ 7＆iHD 2219 29 2.91

＜4578＞ 大塚HD 9312 83 2.77

＜2801＞ キッコーマン 1452 16.5 2.76

<9766> コナミG 21600 80 2.67

＜9009＞ 京成電鉄 1287 52 2.61

<4063> 信越化 4783 14 2.34

<4507> 塩野義製薬 2742 23 2.31

<4523> エーザイ 4579 63 2.11

<4704> トレンドマイクロ 6953 62 2.07

<8252> 丸井G 3223 58 1.94

<2413> エムスリー 2062 24 1.93



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 18780 -670 -179.16

＜9984＞ ソフトバンクG 16230 -525 -105.29

＜8035＞ 東エレク 30300 -1020 -102.28

＜6954＞ ファナック 5672 -155 -25.90

＜5803＞ フジクラ 15965 -560 -18.72

<9983> ファーストリテ 56500 -210 -16.85

＜4062＞ イビデン 11240 -420 -14.04

＜6920＞ レーザーテック 28335 -1005 -13.44

<6762> TDK 2200 -23 -11.53

<7974> 任天堂 10880 -300 -10.03

<2502> アサヒGHD 1641.5 -90 -9.02

<6146> ディスコ 44490 -1340 -8.96

<4568> 第一三共 3378 -84 -8.42

<8015> 豊田通商 5138 -76 -7.62

<7267> ホンダ 1546 -37 -7.42

<5802> 住友電気工業 6111 -210 -7.02

<6971> 京セラ 2197.5 -21 -5.62

<7735> SCREEN 12775 -325 -4.35

<6501> 日立製作所 4832 -127 -4.25

<7011> 三菱重工業 3786 -123 -4.11《CS》