日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約179円分押し下げ

2025年12月18日 12:49

記事提供元：フィスコ

*12:49JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約179円分押し下げ
18日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり109銘柄、値下がり110銘柄、変わらず6銘柄となった。

日経平均は反落。505.39円安の49006.89円（出来高概算10億3930万株）で前場の取引を終えている。

前日17日の米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。

米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は453.97円安の49058.31円と反落して取引を開始した。前場序盤は米国市場でのテクノロジー株安を背景に売りが先行したほか、特に輸出関連株を中心に値を崩す場面がみられた。前場の取引では目立った買い材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合を控えた様子見姿勢も散見された。出来高は膨らみ、参加者の間でリスク回避姿勢が強まる中、前場は全般に弱含みとなっている状況が浮かび上がっている。

個別では、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリHD＜9843＞、ベイカレント＜6532＞、セコム＜9735＞、味の素＜2802＞、アステラス薬＜4503＞、7＆iHD＜3382＞、大塚HD＜4578＞、キッコマン＜2801＞、京成＜9009＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、任天堂<7974>、アサヒ<2502>、ディスコ<6146>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、ホンダ<7267>、ファーストリテ<9983>などの銘柄が下落。

業種別では、倉庫運輸関連や水産・農林業、証券・商品先物取引業など一部のセクターが前場に上昇している。一方、非鉄金属、機械、電気機器など輸出関連中心の業種や精密機器が軟調推移となり、市場全体の下支え材料にはなりきっていない。全体として上昇セクターは限られる状況にある。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約179円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ<9983>、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約20円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ニトリHD＜9843＞、ベイカレント＜6532＞、セコム＜9735＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　49006.89(-505.39)

値上がり銘柄数 109(寄与度+135.54)
値下がり銘柄数 110(寄与度-640.93)
変わらず銘柄数 6


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8834　 202　 20.26
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8272　 95　 9.53
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2715　 22.5　 9.02
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2338.5　 25.5　 6.82
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2872　 53　 4.43
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6601　 131　 4.38
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5651　 50　 3.34
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3380　 49　 3.28
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2127　 17.5　 2.92
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2219　 29　 2.91
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9312　 83　 2.77
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1452　 16.5　 2.76
<9766>　コナミG　　　　　　　21600　 80　 2.67
＜9009＞　京成電鉄　　　　　　　1287　 52　 2.61
<4063>　信越化　　　　　　　　4783　 14　 2.34
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2742　 23　 2.31
<4523>　エーザイ　　　　　　　4579　 63　 2.11
<4704>　トレンドマイクロ　　　6953　 62　 2.07
<8252>　丸井G　　　　　　　　 3223　 58　 1.94
<2413>　エムスリー　　　　　　2062　 24　 1.93


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 18780　 -670 -179.16
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16230　 -525 -105.29
＜8035＞　東エレク　　　　　　 30300　 -1020 -102.28
＜6954＞　ファナック　　　　　　5672　 -155　-25.90
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 15965　 -560　-18.72
<9983>　ファーストリテ　　　 56500　 -210　-16.85
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11240　 -420　-14.04
＜6920＞　レーザーテック　　　 28335　 -1005　-13.44
<6762>　TDK　　　　　　　　2200　 -23　-11.53
<7974>　任天堂　　　　　　　 10880　 -300　-10.03
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1641.5　 -90　 -9.02
<6146>　ディスコ　　　　　　 44490　 -1340　 -8.96
<4568>　第一三共　　　　　　　3378　 -84　 -8.42
<8015>　豊田通商　　　　　　　5138　 -76　 -7.62
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1546　 -37　 -7.42
<5802>　住友電気工業　　　　　6111　 -210　 -7.02
<6971>　京セラ　　　　　　　2197.5　 -21　 -5.62
<7735>　SCREEN　　　　　12775　 -325　 -4.35
<6501>　日立製作所　　　　　　4832　 -127　 -4.25
<7011>　三菱重工業　　　　　　3786　 -123　 -4.11《CS》

