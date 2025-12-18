ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ペルセウス、黒崎播磨などがランクイン

2025年12月18日 11:26

記事提供元：フィスコ

*11:26JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ペルセウス、黒崎播磨などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月18日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3902＞ MDV　　　　　　 　2190600 　46133.34　 376.67% 0.617%
＜315A＞ GX銀高配　　　　 　662752 　58045.006　 284.16% -0.003%
＜3719＞ AIストーム　　　 　2447600 　156246.72　 136.25% -0.1556%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　1066800 　72607.94　 115.02% -0.1811%
＜6069＞ トレンダーズ　　　 　108900 　37072.62　 114.14% 0.0236%
＜1330＞ 上場225　　　　 　63007 　1239410.912　 106.92% -0.0132%
＜3182＞ オイラ大地　　　　 　332500 　211347.64　 97.42% 0.0756%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　119700 　187423.3　 95.79% 0%
＜5240＞ monoAI　　　 　6100300 　679219.38　 90.90% 0.0696%
＜3652＞ DMP　　　　　　 　45500 　50830.14　 82.31% 0.0083%
＜247A＞ Aiロボティク　　 　5915100 　3927057.16　 75.16% 0.1107%
＜213A＞ 上日経半　　　　　 　232010 　19945.09　 70.60% -0.0234%
＜4586＞ メドレックス　　　 　2038100 　110992.22　 68.74% -0.035%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　4815 　32229.254　 66.25% -0.0086%
＜7455＞ パリミキHD　　　 　184200 　55653.04　 66.06% -0.0017%
＜3845＞ アイフリーク　　　 　131500 　18902.44　 63.23% 0.0246%
＜2841＞ iFナス100H　 　148300 　181679.42　 61.16% -0.0162%
＜1418＞ インターライフ　　 　80900 　30335.5　 57.17% 0.0253%
＜3010＞ ポラリスHD　　　 　331000 　38882.48　 55.87% 0.0337%
＜6173＞ アクアライン　　　 　700200 　111998.66　 42.31% 0.2679%
<4347> ブロメディア　　　 　49400 　100268.42　 42.25% 0%
<313A> iSSP500T　 　395410 　77883.494　 40.49% -0.0134%
<3267> フィルカンパニ　　 　37100 　22549.18　 35.98% 0.0644%
<1308> 上場TPX　　　　 　745615 　1598243.235　 34.62% -0.0054%
<6890> フェローテック　　 　454100 　1471618　 32.94% 0.029%
<2502> アサヒ　　　　　　 　10784400 　12168197.26　 25.01% -0.0482%
<3236> プロパスト　　　　 　276900 　63424.26　 23.96% 0.0253%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

