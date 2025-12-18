関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ペルセウス、黒崎播磨などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3902＞ MDV 2190600 46133.34 376.67% 0.617%
＜315A＞ GX銀高配 662752 58045.006 284.16% -0.003%
＜3719＞ AIストーム 2447600 156246.72 136.25% -0.1556%
＜4882＞ ペルセウス 1066800 72607.94 115.02% -0.1811%
＜6069＞ トレンダーズ 108900 37072.62 114.14% 0.0236%
＜1330＞ 上場225 63007 1239410.912 106.92% -0.0132%
＜3182＞ オイラ大地 332500 211347.64 97.42% 0.0756%
＜5352＞ 黒崎播磨 119700 187423.3 95.79% 0%
＜5240＞ monoAI 6100300 679219.38 90.90% 0.0696%
＜3652＞ DMP 45500 50830.14 82.31% 0.0083%
＜247A＞ Aiロボティク 5915100 3927057.16 75.16% 0.1107%
＜213A＞ 上日経半 232010 19945.09 70.60% -0.0234%
＜4586＞ メドレックス 2038100 110992.22 68.74% -0.035%
＜2630＞ MXS米株ヘ 4815 32229.254 66.25% -0.0086%
＜7455＞ パリミキHD 184200 55653.04 66.06% -0.0017%
＜3845＞ アイフリーク 131500 18902.44 63.23% 0.0246%
＜2841＞ iFナス100H 148300 181679.42 61.16% -0.0162%
＜1418＞ インターライフ 80900 30335.5 57.17% 0.0253%
＜3010＞ ポラリスHD 331000 38882.48 55.87% 0.0337%
＜6173＞ アクアライン 700200 111998.66 42.31% 0.2679%
<4347> ブロメディア 49400 100268.42 42.25% 0%
<313A> iSSP500T 395410 77883.494 40.49% -0.0134%
<3267> フィルカンパニ 37100 22549.18 35.98% 0.0644%
<1308> 上場TPX 745615 1598243.235 34.62% -0.0054%
<6890> フェローテック 454100 1471618 32.94% 0.029%
<2502> アサヒ 10784400 12168197.26 25.01% -0.0482%
<3236> プロパスト 276900 63424.26 23.96% 0.0253%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
