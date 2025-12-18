関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～恵和、monoAIなどがランクイン
恵和＜4251＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、25年12月期の期末配当（＝年間配当）を40円とすると発表している。前回予想は35円、前期は35円だった。同社は、株主資本配当率（DOE）4％、配当性向30%を目安とする安定的かつ利益成長に伴う配当の実施に取り組むこととしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜315A＞ GX銀高配 505593 58045.006 258.38% 0%
＜6083＞ ERIHD 102000 71031.3 215.46% 0.0621%
＜9612＞ ラックランド 172000 72452 159.11% 0.0138%
＜3652＞ DMP 44900 50830.14 80.76% 0.0055%
＜6069＞ トレンダーズ 79400 37072.62 76.08% 0.0096%
＜5352＞ 黒崎播磨 97400 187423.3 71.86% 0%
＜213A＞ 上日経半 230250 19945.09 69.75% -0.0186%
＜7455＞ パリミキHD 183000 55653.04 65.34% -0.0017%
＜2630＞ MXS米株ヘ 4386 32229.254 56.07% -0.0082%
＜4882＞ ペルセウス 634800 72607.94 53.51% -0.1886%
＜4586＞ メドレックス 1718200 110992.22 50.47% -0.035%
＜4251＞ 恵和 120400 115358.94 33.44% 0.0237%
＜9605＞ 東映 117900 418259.2 31.09% -0.0054%
＜4347＞ ブロメディア 43000 100268.42 28.58% 0.0009%
＜2841＞ iFナス100H 106270 181679.42 27.07% -0.0169%
＜3182＞ オイラ大地 171000 211347.64 25.84% 0.0656%
＜5240＞ monoAI 3124100 679219.38 21.01% 0.0949%
＜2634＞ NFSP500ヘ 20903 63297.045 20.33% -0.0111%
＜3719＞ AIストーム 910400 156246.72 20.22% -0.1906%
＜3010＞ ポラリスHD 224700 38882.48 17.8% 0.028%
<1434> JESCOHD 88200 97178.74 16.01% -0.0302%
<1367> iFTPXダ 8957 394781.252 9.5% -0.0066%
<2556> OneJリート 12830 34952.463 5.61% 0.0053%
<1369> One225 2878 108407.292 3.65% -0.011%
<3593> ホギメディ 368800 2079501.6 0.31% 0.0152%
<1580> 日経－1倍 125330 148784.676 -0.83% 0.0111%
<1329> iS225 343697 2142859.635 -6.08% -0.011%
<4488> AIinside 23200 68881.46 -6.24% -0.0089%
<3236> プロパスト 190500 63424.26 -7.62% 0.0221%
<1346> MXS225 10900 670043.384 -9.02% -0.0104%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
