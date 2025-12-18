ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～恵和、monoAIなどがランクイン

2025年12月18日 09:50

恵和＜4251＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、25年12月期の期末配当（＝年間配当）を40円とすると発表している。前回予想は35円、前期は35円だった。同社は、株主資本配当率（DOE）4％、配当性向30%を目安とする安定的かつ利益成長に伴う配当の実施に取り組むこととしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月18日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜315A＞ GX銀高配　　　　 505593 　58045.006　 258.38% 0%
＜6083＞ ERIHD　　　　　102000 　71031.3　 215.46% 0.0621%
＜9612＞ ラックランド　　　　172000 　72452　 159.11% 0.0138%
＜3652＞ DMP　　　　　　　44900 　50830.14　 80.76% 0.0055%
＜6069＞ トレンダーズ　　　　79400 　37072.62　 76.08% 0.0096%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　97400 　187423.3　 71.86% 0%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　230250 　19945.09　 69.75% -0.0186%
＜7455＞ パリミキHD　　　　183000 　55653.04　 65.34% -0.0017%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　4386 　32229.254　 56.07% -0.0082%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　634800 　72607.94　 53.51% -0.1886%
＜4586＞ メドレックス　　　　1718200 　110992.22　 50.47% -0.035%
＜4251＞ 恵和　　　　　　　　120400 　115358.94　 33.44% 0.0237%
＜9605＞ 東映　　　　　　　　117900 　418259.2　 31.09% -0.0054%
＜4347＞ ブロメディア　　　　43000 　100268.42　 28.58% 0.0009%
＜2841＞ iFナス100H　　106270 　181679.42　 27.07% -0.0169%
＜3182＞ オイラ大地　　　　　171000 　211347.64　 25.84% 0.0656%
＜5240＞ monoAI　　　　3124100 　679219.38　 21.01% 0.0949%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　20903 　63297.045　 20.33% -0.0111%
＜3719＞ AIストーム　　　　910400 　156246.72　 20.22% -0.1906%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　224700 　38882.48　 17.8% 0.028%
<1434> JESCOHD　　　88200 　97178.74　 16.01% -0.0302%
<1367> iFTPXダ　　　　8957 　394781.252　 9.5% -0.0066%
<2556> OneJリート　　　12830 　34952.463　 5.61% 0.0053%
<1369> One225　　　　2878 　108407.292　 3.65% -0.011%
<3593> ホギメディ　　　　　368800 　2079501.6　 0.31% 0.0152%
<1580> 日経－1倍　　　　　125330 　148784.676　 -0.83% 0.0111%
<1329> iS225　　　　　343697 　2142859.635　 -6.08% -0.011%
<4488> AIinside　　23200 　68881.46　 -6.24% -0.0089%
<3236> プロパスト　　　　　190500 　63424.26　 -7.62% 0.0221%
<1346> MXS225　　　　10900 　670043.384　 -9.02% -0.0104%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

