*09:14JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比735円安の48975円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.63円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自＜7203＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比735円安の48975円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円35銭へ弱含んだのち、155円75銭まで上昇し、155円70銭で引けた。次期連邦準備制度理事会（FRB）候補のウォラーFRB理事が追加利下げ支持を再表明し一時ドル売りも見られたが、11月消費者物価指数（CPI）発表を控え長期金利が上昇し、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1720ドルから1.1758ドルまで上昇し、1.1741ドルで引けた。

NY原油先物2月限は反発（NYMEX原油2月限終値：55.81 ↑0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.68ドル（＋1.23％）の55.81ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1167 97.5 9.12

6752 (PCRHY) パナソニック 13.80 2148 122 6.02

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.99 4661 47 1.02

8604 (NMR.N) 野村HD 8.05 1253 5 0.40

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.47 4504 14 0.31

「ADR下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7159 -688 -8.77

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 50.96 15862 -893 -5.33

6857 (ATEYY) アドバンテスト 120.50 18753 -697 -3.58

6594 (NJDCY) 日本電産 3.09 1924 -61 -3.07

8035 (TOELY) 東京エレク 97.55 30363 -957 -3.06



■そのたADR（17日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.24 -0.18 3334 -1

5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.54 -0.22 2418 -35.5

8035 (TOELY) 東京エレク 97.55 -3.35 30363 -95

7

6758 (SONY.N) ソニー 25.96 -0.49 4040

1

9432 (NTTYY) NTT 24.73 -0.25 154 -0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.03 -0.31 3584 -1

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.70 0.10 4933 -2

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.10 -0.47 56182 -52

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 50.96 -2.61 15862 -893

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.11 -0.28 4703 -6

6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 121.01 -1.89 9416 -1

7

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.82 -0.32 4882 -36

8031 (MITSY) 三井物産 571.83 -7.17 4450 -2

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8560 -72

4568 (DSNKY) 第一三共 22.11 0.09 3441 -2

1

9433 (KDDIY) KDDI 17.22 -0.28 2680 -12.5

7974 (NTDOY) 任天堂 17.65 -0.51 10987 -19

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.32 0.50 5808 -28

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.35 -0.37 1574 -

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.56 -0.19 5777 -3

3

6902 (DNZOY) デンソー 13.42 -0.12 2089 -2

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.16 -0.64 8143 -3

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.00 -0.54 2801 -1

4

8411 (MFG.N) みずほFG 7.23 -0.15 5626 -26

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.43 -0.26 19345 -20

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.47 -0.06 4504 1

4

7741 (HOCPY) HOYA 151.86 -3.66 23634 -156

6503 (MIELY) 三菱電機 58.60 -1.76 4560 -3

8

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.11 -0.19 3147 -4

3

7751 (CAJPY) キヤノン 29.77 -0.83 4633 -4

8

6273 (SMCAY) SMC 17.10 -0.27 53225 -695

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.00 0.00 2023 -1

5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 -1.40 44510 -132

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.04 -0.13 2185 -5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.03 -0.33 5296 -2

1

6702 (FJTSY) 富士通 26.75 -0.30 4163 -3

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.47 1.87 17659 -4

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.89 -0.51 7125 -3

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 -0.70 1597 -20.

5

8002 (MARUY) 丸紅 275.79 247.51 4292 -2

0

6723 (RNECY) ルネサス 6.54 -0.06 2036 -6

4

6954 (FANUY) ファナック 18.46 -0.04 5746 -8

1

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.82 0.02 3707 -14

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.20 1779 -1

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.33 -0.67 4876 -3

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.88 -0.24 3387 -3

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.09 -0.07 1924 -6

1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 120.50 -5.20 18753 -69

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.69 -0.24 2286 -2

7

8591 (IX.N) オリックス 28.40 -0.48 4420 -

3

（時価総額上位50位、1ドル155.63円換算）《AN》