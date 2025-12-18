ステムリム、急性期脳梗塞向けレダセムチド後期第Ⅱ相で患者組み入れ完了

■塩野義製薬導出の脳梗塞治験が進展

ステムリム<4599>(東証グロース)は12月17日、再生誘導医薬レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関し、急性期脳梗塞を対象としたグローバル後期第Ⅱ相試験の患者組み入れが完了したと発表した。レダセムチドは同社から塩野義製薬<4507>(東証プライム)に導出済みの開発品で、同治験は塩野義製薬が主体となって進めている。

同治験は、発症から25時間以内の18歳以上の急性期脳梗塞患者679名を対象に、日本、米国、欧州を含む世界18か国で実施中のグローバル後期第Ⅱ相試験である。再灌流療法未実施コホートおよび再灌流療法実施コホートにおいて、レダセムチドまたはプラセボを投与し、有効性と安全性を評価する。主要評価項目には、治験薬投与開始90日後の概括予後評価尺度(mRS)を設定している。

同社によると、本件は計画通りの進捗であり、2026年7月期通期業績への影響はないとしている。再生誘導医薬は体内の幹細胞を患部に誘導する作用機序を特徴とし、脳梗塞をはじめとする中枢神経系疾患への応用が期待されている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

