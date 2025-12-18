アース製薬、「おすだけノーマット」特許侵害訴訟で勝訴、東京地裁が特許無効と判断

■大日本除蟲菊との特許権侵害訴訟で請求棄却、知財戦略の正当性示す

アース製薬<4985>(東証プライム)は12月17日、同社製品「おすだけノーマット」を巡り大日本除蟲菊が提起した特許権侵害訴訟について、東京地方裁判所で勝訴したと発表した。争点となったのは、大日本除蟲菊が保有する特許第7026270号の侵害有無であり、同社は製造行為が特許権の範囲に属しないことや特許の無効性を主張してきた。

判決で東京地裁は、アース製薬の主張を全面的に認め、当該特許は無効であると判断し、大日本除蟲菊の請求を棄却した。同社は今回の判決について、自社の正当性が認められ、公正な判断が示されたものと受け止めている。仮に控訴がなされた場合でも、控訴審で引き続き正当性を主張する方針だ。

アース製薬は知的財産権を重要な経営資源と位置付けており、今回の判決を踏まえ、特許を含む知財の拡充と活用を一段と進めるとともに、他社の知的財産権も尊重していく考えである。同件が当期連結業績に与える影響は軽微としており、経営理念に基づいた製品開発を継続するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

