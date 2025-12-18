JSH、株主優待制度を導入、「リロカルマーケット」利用クーポンを贈呈

■3月末基準、保有株数に応じ5～15%割引クーポンを付与

JSH<150A>(東証グロース)は12月17日、株主優待制度の導入を発表した。対象は毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主で、同社が運営する地域特産品ECサイト「リロカルマーケット」で利用可能なクーポン券を贈呈する。株主への感謝に加え、投資魅力の向上と中長期保有の促進、事業理解の深化を目的とする。

優待内容は保有株数に応じて異なる。100株以上500株未満は5%割引クーポン、500株以上1,000株未満は10%割引クーポン(割引額上限2,000円)、1,000株以上は15%割引クーポン(同10,000円、利用上限20,000円)を付与する。クーポン券は郵送で贈呈される。

贈呈時期は毎年6月頃を予定し、クーポンの有効期限は発行の翌年3月末日までとする。同社は、本優待制度が業績に与える影響は軽微としており、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

