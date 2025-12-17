関連記事
東証グロ－ス指数は続落、売り一巡後は下値の堅い展開
東証グロース市場指数 851.16 -3.58／出来高 2億9815万株／売買代金1187億円東証グロース市場250指数 647.80 -2.58／出来高 1億4274万株／売買代金 812億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続落。値下がり銘柄数は350、値上がり銘柄数は217、変わらずは40。
前日16日の米株式市場でダウ平均は3日続落。雇用統計を受け、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウ平均は下落した。一方、ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけてプラス圏を回復した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢だが下値は堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.52％高となった。昨日の米株式市場で、ダウ平均や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、株価が低迷している銘柄には年末需給に伴う整理売りもあったようだ。一方、昨日の米株式市場で、ダウ平均が一時470ドルを超す下げとなった後に下げ渋ったことが東京市場で一定の安心感となった。また、東証グロース市場指数は昨日2.4％下落したことから、押し目買いや自律反発狙いの買いも入りやすく、こうした状況から今日の東証グロース市場指数は概ねマイナス圏で推移したが、朝方に下げた後は下値は堅い展開となった。
個別では、200日線が上値抵抗線として作用したレナサイエンス＜4889＞、25日線が上値を阻む形となった免疫生物＜4570＞、前日人気化するが長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったサイフューズ＜4892＞、75日線や25日線下回り手仕舞い売りが出たデコルテHD＜7372＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、イタミアート＜168A＞、かっこ＜4166＞などが顔を出した。
一方、引き続きTOB価格1110円にサヤ寄せする形となった松屋R&D＜7317＞、前日ストップ高の買い人気が継続したmonoAI＜5240＞、25日線を回復し底打ち・反転機運が高まった中村超硬＜6166＞、75日線が下値支持線として機能したアクリート＜4395＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、ファンディーノ＜462A＞、AlbaLink＜5537＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 316| 80| 33.90|
2| 4395|アクリート | 1200| 165| 15.94|
3| 462A|ファンディーノ | 1240| 154| 14.18|
4| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2225| 225| 11.25|
5| 9166|ＧＥＮＤＡ | 659| 54| 8.93|
6| 247A|Ａｉロボティクス | 1445| 108| 8.08|
7| 421A|ムービン | 2930| 180| 6.55|
8| 6166|中村超硬 | 265| 16| 6.43|
9| 7036|イーエムＮＪ | 1141| 68| 6.34|
10| 431A|ユーソナー | 2640| 145| 5.81|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 168A|イタミアート | 1333| -216| -13.94|
2| 4166|かっこ | 1004| -145| -12.62|
3| 4570|免疫生物研究所 | 1445| -168| -10.42|
4| 2164|地域新聞社 | 247| -23| -8.52|
5| 198A|ポストプライム | 194| -18| -8.49|
6| 4593|ヘリオス | 304| -24| -7.32|
7| 3624|アクセルＭ | 79| -6| -7.06|
8| 9235|売れるネット広告 | 645| -49| -7.06|
9| 4419|Ｆｉｎａｔｅｘｔ | 894| -64| -6.68|
10| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 42| -3| -6.67|《SK》
