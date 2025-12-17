ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約116円分押し上げ

2025年12月17日 16:38

記事提供元：フィスコ

*16:38JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約116円分押し上げ
17日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり86銘柄、値下がり136銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日16日の米国株式市場はまちまち。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。主要指数は高安まちまちで終了した。前日の米株市場を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始。朝方にマイナス圏に転落したが、じりじりと下げ幅を縮小して前場中ごろにプラス圏に浮上した。ただ、その後は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。日経平均は昨日までの続落で1400円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、前日発表の米雇用統計が強弱入り交じる内容となったほか、明日から開催される日銀金融政策決定会合、欧州中央銀行（ECB）でも政策決定会合が開催されるため積極的に買い進む動きは乏しく、終日方向感に欠ける動きとなった。

大引けの日経平均は前営業日比128.99円高の49512.28円となった。東証プライム市場の売買高は21億8197万株、売買代金は5兆853億円だった。業種別では、保険業、非鉄金属、海運業などが上昇した一方で、水産・農林業、石油・石炭製品、ゴム製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は41.1％、対して値下がり銘柄は54.7％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約73円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞となり1銘柄で日経平均を約10円押し下げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、コナミG＜9766＞、日東電＜6988＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、ベイカレント＜6532＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　49512.28(+128.99)

値上がり銘柄数 86(寄与度+293.69)
値下がり銘柄数 136(寄与度-164.70)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19450　 275　 73.54
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16755　 215　 43.12
＜8035＞　東エレク　　　　　　 31320　 350　 35.10
＜6954＞　ファナック　　　　　　5827　 119　 19.89
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8632　 147　 14.74
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56710　 140　 11.23
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11660　 285　 9.53
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5836　 114　 5.72
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3462　 56　 5.62
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　5882　 268　 4.48
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2819　 49.5　 4.14
＜7735＞　SCREEN　　　　　13100　 280　 3.74
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6891　 103　 3.44
<6501>　日立製作所　　　　　　4959　 100　 3.34
<7832>　バンナムHD　　　　　 4227　 32　 3.21
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1355　 32　 3.21
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3349　 19　 3.18
<5714>　DOWA　　　　　　　6998　 461　 3.08
<8267>　イオン　　　　　　　2386.5　 29　 2.91
<5802>　住友電気工業　　　　　6321　 79　 2.64

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9433＞　KDDI　　　　　　2692.5　 -25.5　-10.23
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8177　 -92　 -9.23
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21520　 -210　 -7.02
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3695　 -41　 -6.85
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 11180　 -170　 -5.68
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4039　 -32　 -5.35
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6470　 -149　 -4.98
<6367>　ダイキン工業　　　　 19550　 -145　 -4.85
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2719　 -45　 -4.51
<4901>　富士フイルム　　　　　3420　 -40　 -4.01
<7741>　HOYA　　　　　　 23790　 -210　 -3.51
<4523>　エーザイ　　　　　　　4516　 -104　 -3.48
<5108>　ブリヂストン　　　　　7161　 -102　 -3.41
<6146>　ディスコ　　　　　　 45830　 -490　 -3.28
<6971>　京セラ　　　　　　　2218.5　 -12　 -3.21
<3659>　ネクソン　　　　　　　3746　 -46　 -3.08
<4503>　アステラス製薬　　　2109.5　 -16.5　 -2.76
<8002>　丸紅　　　　　　　　　4312　 -80　 -2.67
<6503>　三菱電機　　　　　　　4598　 -79　 -2.64
<7751>　キヤノン　　　　　　　4681　 -52　 -2.61《CS》

