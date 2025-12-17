*15:42JST 新興市場銘柄ダイジェスト：ファンディーノは大幅に4日続伸、かっこは大幅に反落

＜4598＞ DELTA－P 521 +1

もみ合い。抗悪性腫瘍剤のVenetoclax（VEN）の前治療歴1回の急性骨髄性白血病（AML）患者を対象としたパイプライン「DFP-10917」とVENとの臨床第1／2試験の第2相部分について、目標の症例登録が完了したと発表している。VENの用法を短縮した結果、安全性の改善が見られたという。一定期間のフォローアップの後、有効性と安全性の判定を受け、米食品医薬品局（FDA）と相談するための準備を進める予定。

＜6521＞ オキサイド 1427 -9

反落。連結子会社のオキサイドパワークリスタル（山梨県北杜市）が参加する開発グループが試作に成功した6インチp型SiCウエハを半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan」（17-19日開催）で国内で初めて公開展示すると発表している。名古屋大学の溶液成長法を基盤技術とし、デジタルツインによるプロセス最適化を組み合わせた。SiCは電気自動車や再生可能エネルギー用インバータなどに用いられる次世代パワー半導体材料。

＜198A＞ ポストプライム 194 -18

続落。浅見直樹COO取締役が16日付で新たにCEO代表取締役社長に就任したと発表している。ヴー・ヴァン・チュンCEO代表取締役社長は退任した。高橋・ダニエル・圭代表取締役は取締役アドバイザーとなった。浅見氏は子会社で商品先物取引を手掛けるTakaTrade（東京都港区）のCEO代表取締役社長も務めており、子会社との連携を強化して自社グループの中長期的な成長を図る。

＜462A＞ ファンディーノ 1240 +154

大幅に4日続伸。最近の新規株式公開（IPO）銘柄の一角に資金流入が続いている。FUNDINNOは5日に新規上場し、883円（公開価格620円）で初値を付けた後、右肩上がりで推移している。15日に上場したAlbaLink＜5537＞も1850円（同1300円）で初値を付けた後、連騰している。東証グロース指数が続落するなど相場全般が低調に推移する中、目立って値上がりしているIPO銘柄に投資家の目線が集まっているようだ。

＜4166＞ かっこ 1004 -145

大幅に反落。朝方に年初来高値を更新した後、一転して利益確定売りに押されている。かっこは10日に25年12月期の営業損益予想を2.22億円の赤字から1.55億円の赤字（前期実績2.44億円の赤字）に上方修正したほか、クレジットカード不正利用対策でNTTデータ（東京都江東区）と業務提携するなど好材料を発表したことから翌日から連騰。10日終値（633円）に比べて一時2倍以上も急伸したため、買い一服感が広がっているようだ。

＜147A＞ ソラコム 1173 +21

大幅に4日続伸。TOKYO FM「DIG ITAL VORN Future Pix」に6日と13日の2回にわたり、代表取締役社長CEOの玉川憲氏が出演したと発表している。ソラコムの起業の経緯、IoTプラットフォーム「SORA COM」の事業と具体的な活用事例、AIとIoTが融合する構想「リアルワールドAIプラットフォーム」などについて語っている。16日に生成AIを活用したボット作成サービス「Wisora」に新機能を追加したことも改めて材料視されているようだ。《NH》