*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クラシル、マクセルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月17日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5131＞ リンカーズ 5017400 127698.32 208.69% 0.0314%
＜5721＞ S・サイエンス 50584700 1776910.4 186.63% 0.0495%
＜2564＞ GXSディビ 103337 73201.802 163.20% -0.0113%
＜8995＞ 誠建設 684200 205287.36 155.43% 0.2191%
＜2656＞ ベクターHD 482200 19785.06 118.72% 0.0593%
＜6209＞ リケンNPR 103400 124010.8 117.15% 0.0321%
＜2330＞ フォーサイド 961600 54538.1 111.42% -0.0564%
＜9287＞ JIF 9776 201075.24 110.70% 0%
＜3798＞ ULS－G 543500 102661.3 105.02% 0.0875%
＜1674＞ プラチナETF 7019 62895.423 103.80% 0.0515%
＜8894＞ REVOLUTI 2334700 43288.14 97.30% -0.074%
＜299A＞ クラシル 936400 415548.8 96.09% 0.0155%
＜5994＞ ファインシンター 53000 33833.88 89.34% 0.0473%
＜5074＞ テスHD 811300 112994.74 86.61% -0.0344%
＜6574＞ コンウ゛ァノ 4331600 196130.18 85.62% 0.0192%
＜6810＞ マクセル 484000 533887.14 82.94% 0.0451%
＜4406＞ 日理化 275000 29660.06 81.01% -0.0136%
＜9610＞ ウィルソンWLW 1842500 218285.84 79.97% 0.1395%
＜6915＞ 千代インテ 44300 61930.7 78.87% -0.0075%
＜233A＞ iFインドN 45500 42496.448 78.03% 0.0082%
<369A> エータイ 62800 79342.3 72.14% -0.0305%
<6489> 前沢工 124500 111057.3 67.83% -0.0419%
<1563> グロース・コア 48830 43042.621 67.77% -0.0174%
<6069> トレンダーズ 56500 31114.26 66.57% 0.0323%
<1348> MXSトピクス 160653 464393.524 65.19% -0.0011%
<4937> Waqoo 52700 49339.34 63.79% 0.0433%
<3667> enish 1886000 63643.04 62.58% -0.0714%
<5268> 旭コンクリ 63400 34365.9 62.51% -0.0018%
<2249> iF500Wベ 18317 114051.634 62.12% -0.0037%
<2046> インドブル 3972 57362.584 61.13% 0.0041%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
