出来高変化率ランキング（13時台）～クラシル、マクセルなどがランクイン

2025年12月17日 13:54

*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クラシル、マクセルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月17日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5131＞ リンカーズ　　　　 　5017400 　127698.32　 208.69% 0.0314%
＜5721＞ S・サイエンス　　 　50584700 　1776910.4　 186.63% 0.0495%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　103337 　73201.802　 163.20% -0.0113%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　 　684200 　205287.36　 155.43% 0.2191%
＜2656＞ ベクターHD　　　 　482200 　19785.06　 118.72% 0.0593%
＜6209＞ リケンNPR　　　 　103400 　124010.8　 117.15% 0.0321%
＜2330＞ フォーサイド　　　 　961600 　54538.1　 111.42% -0.0564%
＜9287＞ JIF　　　　　　 　9776 　201075.24　 110.70% 0%
＜3798＞ ULS－G　　　　 　543500 　102661.3　 105.02% 0.0875%
＜1674＞ プラチナETF　　 　7019 　62895.423　 103.80% 0.0515%
＜8894＞ REVOLUTI　 　2334700 　43288.14　 97.30% -0.074%
＜299A＞ クラシル　　　　　 　936400 　415548.8　 96.09% 0.0155%
＜5994＞ ファインシンター　 　53000 　33833.88　 89.34% 0.0473%
＜5074＞ テスHD　　　　　 　811300 　112994.74　 86.61% -0.0344%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　 　4331600 　196130.18　 85.62% 0.0192%
＜6810＞ マクセル　　　　　 　484000 　533887.14　 82.94% 0.0451%
＜4406＞ 日理化　　　　　　 　275000 　29660.06　 81.01% -0.0136%
＜9610＞ ウィルソンWLW　 　1842500 　218285.84　 79.97% 0.1395%
＜6915＞ 千代インテ　　　　 　44300 　61930.7　 78.87% -0.0075%
＜233A＞ iFインドN　　　 　45500 　42496.448　 78.03% 0.0082%
<369A> エータイ　　　　　 　62800 　79342.3　 72.14% -0.0305%
<6489> 前沢工　　　　　　 　124500 　111057.3　 67.83% -0.0419%
<1563> グロース・コア　　 　48830 　43042.621　 67.77% -0.0174%
<6069> トレンダーズ　　　 　56500 　31114.26　 66.57% 0.0323%
<1348> MXSトピクス　　 　160653 　464393.524　 65.19% -0.0011%
<4937> Waqoo　　　　 　52700 　49339.34　 63.79% 0.0433%
<3667> enish　　　　 　1886000 　63643.04　 62.58% -0.0714%
<5268> 旭コンクリ　　　　 　63400 　34365.9　 62.51% -0.0018%
<2249> iF500Wベ　　 　18317 　114051.634　 62.12% -0.0037%
<2046> インドブル　　　　 　3972 　57362.584　 61.13% 0.0041%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

