*10:40JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比225円高の49685円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.37円換算）で、東エレク<8035

>、三菱商事＜8058＞、ソフトバンクG＜9984＞など上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の50680円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は104.05ドル高47,954.99ドル、ナスダックは72.99ポイント高23,578.13で取引を終了した。ダウ平均、ナスダック総合指数ともに上昇して寄り付き、その後も堅調に推移した。来週開催されるFOMC（連邦公開市場委員会）での追加利下げ観測が相場を下支えした。ただ週末のポジション調整による売り圧力から上値は重く、終日、小幅な値動きに終始した。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円11銭まで下落後、155円49銭まで反発し、155円30銭で引けた。日本銀行による12月利上げの可能性が高まり、東京市場で154円35銭まで下落したが、5日発表の9月コアPC価格指数は市場予想と一致し、12月ミシガン大学消費者信頼感指数は市場予想を上回ったことから、米ドル・円は155円台半ば近辺まで戻した。ユーロ・ドルは1.1660ドルから1.1628ドルまで下落後、1.1649ドルまで反発。1.164

4ドルで引けた。ウクライナ戦争の継続を警戒したユーロ売りが引き続き観測された。

4日のNY原油先物1月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月

限は、前営業日比＋0.41ドル（＋0.69％）の60.08ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1165 94 8.78

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1499 106 7.6

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8545 296 3.59

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2752 54 2.0

0

「ADR下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6752 (PCRHY) パナソニック 11.35 1763 -88 -4.7

5

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7147 -172 -2.3

5

6869 (SSMXY) シスメックス 9.23 1434 -24.5 -1.6

8

■そのたADR（5日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 196.56 -3.70 3054 2

2

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.28 0.79 2529 -0.5

8035 (TOELY) 東京エレク 106.74 5.64 33168 2

8

6758 (SONY.N) ソニー 28.03 -0.57 4355 2

3

9432 (NTTYY) NTT 24.81 0.36 154 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.54 1.13 3813 6

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.66 0.91 4919 3

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.54 0.45 56772 3

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 62.12 12.08 19303 18

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.56 1.11 4835 2

7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.88 1.58 9235 4

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.96 1.56 4910 -39

8031 (MITSY) 三井物産 545.85 28.22 4240 2

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.99 8545 296

4568 (DSNKY) 第一三共 22.22 -2.44 3452 -

4

9433 (KDDIY) KDDI 17.19 0.09 2671 -4

7974 (NTDOY) 任天堂 19.94 -1.17 12392 -10

8

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.69 0.42 5545 16

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.43 -0.53 1524

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.49 -0.38 5746

5

6902 (DNZOY) デンソー 12.89 -0.12 2003 1.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.59 -0.41 8263 3

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.68 -0.52 2902

2

8411 (MFG.N) みずほFG 7.35 0.49 5710 47

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 -0.02 19670 -4

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.18 -0.32 4406 -

4

7741 (HOCPY) HOYA 154.51 4.66 24006 106

6503 (MIELY) 三菱電機 57.50 3.72 4467 -

1

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.88 0.91 3381

2

7751 (CAJPY) キヤノン 29.29 0.35 4551 2

1

6273 (SMCAY) SMC 18.04 0.69 56057 -113

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.60 0.15 1647 -312.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 29.70 1.80 46145 4

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.45 -0.19 2090 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 31.80 1.03 4941 4

1

6702 (FJTSY) 富士通 26.08 -0.54 4052 1

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.55 -0.58 7007

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1.85 1709 166.

5

8002 (MARUY) 丸紅 274.47 21.75 4264 2

1

6723 (RNECY) ルネサス 6.67 0.92 2073 2.

5

6954 (FANUY) ファナック 19.16 3.59 5954 2

3

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.69 1.03 3525 5

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.90 -0.90 1756

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.46 -0.17 5043 -7

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.45 -0.24 3247 -

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.29 0.24 2045 -2

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 130.90 7.40 20338 13

8

4543 (TRUMY) テルモ 15.21 -0.39 2363 -

6

8591 (IX.N) オリックス 27.82 1.08 4322 4

1

（時価総額上位50位、1ドル155.37円換算）《AN》