日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテストやファナックが2銘柄で約134円分押し下げ

2025年12月16日 16:40

記事提供元：フィスコ

*16:40JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテストやファナックが2銘柄で約134円分押し下げ
16日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり36銘柄、値下がり188銘柄、変わらず1銘柄となった。

15日の米国株式市場は続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

大引けの日経平均は前日比784.82円安の49383.29円となった。東証プライム市場の売買高は22億4365万株、売買代金は5兆3138億円、業種別では空運業、パルプ・紙業、水産・農林業が値上がり率上位、非鉄金属、証券・商品先物取引業、鉱業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は13.4％、対して値下がり銘柄は83.5％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約73円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはテルモ＜4543＞となり1銘柄で日経平均を約7円押し上げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、アステラス薬＜4503＞、塩野義薬＜4507＞、電通グループ＜4324＞、日ハム＜2282＞、武田薬＜4502＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　49383.29(-784.82)

値上がり銘柄数 36(寄与度+30.25)
値下がり銘柄数 188(寄与度-815.07)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2317　 27　 7.22
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19695　 170　 5.68
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2126　 16　 2.67
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2764　 22　 2.21
＜4324＞　電通グループ　　　　　3370　 42　 1.40
＜2282＞　日本ハム　　　　　　　6822　 76　 1.27
＜4502＞　武田薬品工業　　　　　4518　 37　 1.24
＜4452＞　花王　　　　　　　　　6290　 31　 1.04
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5605　 15　 1.00
＜7951＞　ヤマハ　　　　　　　　1098　 9　 0.90
＜2269＞　明治HD　　　　　　　 3400　 54　 0.72
＜9201＞　日本航空　　　　　　　2920　 14.5　 0.48
＜2002＞　日清粉G 　　　　　 1872.5　 12　 0.40
<2503>　キリンHD　　　　　　2385.5　 11　 0.37
<4151>　協和キリン　　　　　2585.5　 10.5　 0.35
<7912>　大日本印刷　　　　　2726.5　 10.5　 0.35
<2432>　ディー・エヌ・エー　　2504　 35　 0.35
<3861>　王子ホールディングス 842.2　 10.2　 0.34
<6471>　日本精工　　　　　　 964.8 　 9.7　 0.32
<9202>　ANAHD　　　　　　 2966.5　 70　 0.23

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19175　 -275　-73.54
＜6954＞　ファナック　　　　　　5708　 -367　-61.34
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16540　 -290　-58.16
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56570　 -620　-49.74
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 16500　 -1190　-39.78
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4774　 -205　-34.26
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8269　 -245　-24.57
<4062>　イビデン　　　　　　 11375　 -515　-17.21
<8035>　東エレク　　　　　　 30970　 -170　-17.05
<8058>　三菱商事　　　　　　　3617　 -163　-16.35
<6988>　日東電工　　　　　　　3736　 -91　-15.21
<9766>　コナミG　　　　　　　21730　 -440　-14.71
<6098>　リクルートHD　　　　 8485　 -135　-13.54
<5802>　住友電気工業　　　　　6242　 -390　-13.04
<8015>　豊田通商　　　　　　　5214　 -130　-13.04
<6506>　安川電機　　　　　　　4567　 -346　-11.57
<6920>　レーザーテック　　　 29445　 -855　-11.43
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4071　 -68　-11.36
<9843>　ニトリHD　　　　　　2769.5　-114.5　 -9.57
<8267>　イオン　　　　　　　2357.5　 -94.5　 -9.48《CS》

