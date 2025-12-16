*16:40JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテストやファナックが2銘柄で約134円分押し下げ

16日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり36銘柄、値下がり188銘柄、変わらず1銘柄となった。

15日の米国株式市場は続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

大引けの日経平均は前日比784.82円安の49383.29円となった。東証プライム市場の売買高は22億4365万株、売買代金は5兆3138億円、業種別では空運業、パルプ・紙業、水産・農林業が値上がり率上位、非鉄金属、証券・商品先物取引業、鉱業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は13.4％、対して値下がり銘柄は83.5％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約73円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはテルモ＜4543＞となり1銘柄で日経平均を約7円押し上げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、アステラス薬＜4503＞、塩野義薬＜4507＞、電通グループ＜4324＞、日ハム＜2282＞、武田薬＜4502＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 49383.29(-784.82)

値上がり銘柄数 36(寄与度+30.25)

値下がり銘柄数 188(寄与度-815.07)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4543＞ テルモ 2317 27 7.22

＜6367＞ ダイキン工業 19695 170 5.68

＜4503＞ アステラス製薬 2126 16 2.67

＜4507＞ 塩野義製薬 2764 22 2.21

＜4324＞ 電通グループ 3370 42 1.40

＜2282＞ 日本ハム 6822 76 1.27

＜4502＞ 武田薬品工業 4518 37 1.24

＜4452＞ 花王 6290 31 1.04

＜9735＞ セコム 5605 15 1.00

＜7951＞ ヤマハ 1098 9 0.90

＜2269＞ 明治HD 3400 54 0.72

＜9201＞ 日本航空 2920 14.5 0.48

＜2002＞ 日清粉G 1872.5 12 0.40

<2503> キリンHD 2385.5 11 0.37

<4151> 協和キリン 2585.5 10.5 0.35

<7912> 大日本印刷 2726.5 10.5 0.35

<2432> ディー・エヌ・エー 2504 35 0.35

<3861> 王子ホールディングス 842.2 10.2 0.34

<6471> 日本精工 964.8 9.7 0.32

<9202> ANAHD 2966.5 70 0.23

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19175 -275 -73.54

＜6954＞ ファナック 5708 -367 -61.34

＜9984＞ ソフトバンクG 16540 -290 -58.16

＜9983＞ ファーストリテ 56570 -620 -49.74

＜5803＞ フジクラ 16500 -1190 -39.78

＜4063＞ 信越化 4774 -205 -34.26

＜4519＞ 中外製薬 8269 -245 -24.57

<4062> イビデン 11375 -515 -17.21

<8035> 東エレク 30970 -170 -17.05

<8058> 三菱商事 3617 -163 -16.35

<6988> 日東電工 3736 -91 -15.21

<9766> コナミG 21730 -440 -14.71

<6098> リクルートHD 8485 -135 -13.54

<5802> 住友電気工業 6242 -390 -13.04

<8015> 豊田通商 5214 -130 -13.04

<6506> 安川電機 4567 -346 -11.57

<6920> レーザーテック 29445 -855 -11.43

<6758> ソニーG 4071 -68 -11.36

<9843> ニトリHD 2769.5 -114.5 -9.57

<8267> イオン 2357.5 -94.5 -9.48《CS》