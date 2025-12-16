関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～Welby、アセンテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4438＞ Welby 1030200 3554.18 376.53% 0.0992%
＜7992＞ セーラー 8334700 34301.8 349.45% 0.1238%
＜2842＞ iFナ100ベ 49367 34655.081 320.21% 0.0136%
＜3565＞ アセンテック 2826200 289415.58 290.04% 0.1639%
＜7615＞ 京きもの 4365700 82773.14 237.06% 0.0562%
＜4666＞ パーク24 6243800 1674943.04 220.41% 0.1016%
＜2249＞ iF500Wベ 27764 42328.82 211.88% 0.0174%
＜5136＞ tripla 624900 167918.9 207.18% 0.1359%
＜4746＞ 東計電算 143500 94212.7 202.84% -0.0133%
＜3475＞ グッドコムA 2652100 887157.04 185.27% 0.1127%
＜3593＞ ホギメディ 685000 1181912.6 173.73% -0.0222%
＜3134＞ Hamee 493700 70502.94 158.24% -0.1414%
＜5535＞ ミガロHD 2951700 245542.32 154% 0.0497%
＜3449＞ テクノフレックス 269300 143987.18 153.33% 0.0109%
＜4676＞ フジHD 2130900 2051555.64 149.84% 0.0314%
＜9279＞ ギフトHD 409200 331640 145.07% 0.0156%
＜4116＞ 大日精 139500 136078.9 143% 0.0151%
＜212A＞ フィットイージ 897700 605037.46 142.28% -0.0384%
＜1434＞ JESCO HD 110300 4785954% 1.3931%
＜5590＞ ネットスターズ 505500 116853.8 132.15% -0.1047%
<6664> オプトエレクト 1024600 122335.9 132.11% -0.0121%
<3963> シンクロフード 797100 141957.46 130.33% 0.0764%
<4917> マンダム 738200 643047.24 125.73% 0.1119%
<2930> 北の達人 1315800 53023.94 123.45% 0.0225%
<146A> コロンビア 153800 203249.2 114.89% 0.0015%
<6470> 大豊工業 241000 64371.92 112.71% 0.0304%
<4658> 日本空調 1134100 434386.64 111.07% 0.0067%
<442A> クラシコ 102100 69160.54 106.56% -0.0144%
<2513> NF外株 146851 137170.972 105.92% -0.0089%
<8894> REVOLUTI 1386300 34601.78 101.94% -0.0526%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
