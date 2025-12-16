ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～Welby、アセンテックなどがランクイン

2025年12月16日 14:52

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月16日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4438＞ Welby　　　　 1030200 　3554.18　 376.53% 0.0992%
＜7992＞ セーラー　　　　　　8334700 　34301.8　 349.45% 0.1238%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　49367 　34655.081　 320.21% 0.0136%
＜3565＞ アセンテック　　　　2826200 　289415.58　 290.04% 0.1639%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　4365700 　82773.14　 237.06% 0.0562%
＜4666＞ パーク24　　　　　6243800 　1674943.04　 220.41% 0.1016%
＜2249＞ iF500Wベ　　　27764 　42328.82　 211.88% 0.0174%
＜5136＞ tripla　　　　624900 　167918.9　 207.18% 0.1359%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　143500 　94212.7　 202.84% -0.0133%
＜3475＞ グッドコムA　　　　2652100 　887157.04　 185.27% 0.1127%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　685000 　1181912.6　 173.73% -0.0222%
＜3134＞ Hamee　　　　　493700 　70502.94　 158.24% -0.1414%
＜5535＞ ミガロHD　　　　　2951700 　245542.32　 154% 0.0497%
＜3449＞ テクノフレックス　　269300 　143987.18　 153.33% 0.0109%
＜4676＞ フジHD　　　　　　2130900 　2051555.64　 149.84% 0.0314%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　409200 　331640　 145.07% 0.0156%
＜4116＞ 大日精　　　　　　　139500 　136078.9　 143% 0.0151%
＜212A＞ フィットイージ　　　897700 　605037.46　 142.28% -0.0384%
＜1434＞ JESCO　　　　　HD 　110300　 4785954% 1.3931%
＜5590＞ ネットスターズ　　　505500 　116853.8　 132.15% -0.1047%
<6664> オプトエレクト　　　1024600 　122335.9　 132.11% -0.0121%
<3963> シンクロフード　　　797100 　141957.46　 130.33% 0.0764%
<4917> マンダム　　　　　　738200 　643047.24　 125.73% 0.1119%
<2930> 北の達人　　　　　　1315800 　53023.94　 123.45% 0.0225%
<146A> コロンビア　　　　　153800 　203249.2　 114.89% 0.0015%
<6470> 大豊工業　　　　　　241000 　64371.92　 112.71% 0.0304%
<4658> 日本空調　　　　　　1134100 　434386.64　 111.07% 0.0067%
<442A> クラシコ　　　　　　102100 　69160.54　 106.56% -0.0144%
<2513> NF外株　　　　　　146851 　137170.972　 105.92% -0.0089%
<8894> REVOLUTI　　1386300 　34601.78　 101.94% -0.0526%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

