出来高変化率ランキング（10時台）～セーラー、アセンテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7992＞ セーラー 3820300 34301.8 300.86% 0.1619%
＜3565＞ アセンテック 1709500 289415.58 241.36% 0.1731%
＜2842＞ iFナ100ベ 13007 34655.081 190.2% 0.0094%
＜5136＞ tripla 439700 167918.9 164.43% 0.1086%
＜4746＞ 東計電算 87600 94212.7 141.73% -0.0243%
＜3475＞ グッドコムA 1780700 887157.04 135.71% 0.1457%
＜3593＞ ホギメディ 477900 1181912.6 128.87% -0.0222%
＜4666＞ パーク24 2945500 1674943.04 127.5% 0.0627%
＜5535＞ ミガロHD 2172100 245542.32 115.87% 0.0438%
＜212A＞ フィットイージ 706900 605037.46 113.14% -0.0415%
＜3449＞ テクノフレックス 182700 143987.18 106.02% 0.0157%
＜4676＞ フジHD 1338300 2051555.64 92.95% 0.0222%
＜9279＞ ギフトHD 263600 331640 91.63% 0.0639%
＜3134＞ Hamee 275300 70502.94 89.27% -0.107%
＜2930＞ 北の達人 977500 53023.94 87.52% 0.03%
＜8894＞ REVOLUTI 1128900 34601.78 78.66% -0.035%
＜146A＞ コロンビア 110100 203249.2 76.01% 0.0236%
＜442A＞ クラシコ 76400 69160.54 73.14% -0.0039%
＜4658＞ 日本空調 812400 434386.64 71.73% 0.0059%
＜4446＞ Link－UG 1319800 786049.94 54.68% 0.1178%
<5268> 旭コンクリ 39400 22956.4 48.45% 0.0121%
<6470> 大豊工業 131700 64371.92 44.48% 0.0405%
<435A> iF日配ロテ 340785 384597.53 43.32% -0.0178%
<3547> 串カツ田中 67600 92663.62 42.65% -0.028%
<3665> エニグモ 705600 191557.88 41.57% 0.056%
<4917> マンダム 354300 643047.24 41.24% 0.0996%
<366A> ウェルネスC 129000 157173.66 40.91% 0.0013%
<3491> GATECH 538400 680347.94 40.46% -0.0518%
<1434> JESCOHD 46400 47859.54 37.77% 0.0524%
<6838> 多摩川HD 123700 58546.4 37.66% -0.0509%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
