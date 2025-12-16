ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～セーラー、アセンテックなどがランクイン

2025年12月16日 10:38

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月16日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7992＞ セーラー　　　　　 3820300 　34301.8　 300.86% 0.1619%
＜3565＞ アセンテック　　　　1709500 　289415.58　 241.36% 0.1731%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　13007 　34655.081　 190.2% 0.0094%
＜5136＞ tripla　　　　439700 　167918.9　 164.43% 0.1086%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　87600 　94212.7　 141.73% -0.0243%
＜3475＞ グッドコムA　　　　1780700 　887157.04　 135.71% 0.1457%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　477900 　1181912.6　 128.87% -0.0222%
＜4666＞ パーク24　　　　　2945500 　1674943.04　 127.5% 0.0627%
＜5535＞ ミガロHD　　　　　2172100 　245542.32　 115.87% 0.0438%
＜212A＞ フィットイージ　　　706900 　605037.46　 113.14% -0.0415%
＜3449＞ テクノフレックス　　182700 　143987.18　 106.02% 0.0157%
＜4676＞ フジHD　　　　　　1338300 　2051555.64　 92.95% 0.0222%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　263600 　331640　 91.63% 0.0639%
＜3134＞ Hamee　　　　　275300 　70502.94　 89.27% -0.107%
＜2930＞ 北の達人　　　　　　977500 　53023.94　 87.52% 0.03%
＜8894＞ REVOLUTI　　1128900 　34601.78　 78.66% -0.035%
＜146A＞ コロンビア　　　　　110100 　203249.2　 76.01% 0.0236%
＜442A＞ クラシコ　　　　　　76400 　69160.54　 73.14% -0.0039%
＜4658＞ 日本空調　　　　　　812400 　434386.64　 71.73% 0.0059%
＜4446＞ Link－UG　　　1319800 　786049.94　 54.68% 0.1178%
<5268> 旭コンクリ　　　　　39400 　22956.4　 48.45% 0.0121%
<6470> 大豊工業　　　　　　131700 　64371.92　 44.48% 0.0405%
<435A> iF日配ロテ　　　　340785 　384597.53　 43.32% -0.0178%
<3547> 串カツ田中　　　　　67600 　92663.62　 42.65% -0.028%
<3665> エニグモ　　　　　　705600 　191557.88　 41.57% 0.056%
<4917> マンダム　　　　　　354300 　643047.24　 41.24% 0.0996%
<366A> ウェルネスC　　　　129000 　157173.66　 40.91% 0.0013%
<3491> GATECH　　　　538400 　680347.94　 40.46% -0.0518%
<1434> JESCOHD　　　46400 　47859.54　 37.77% 0.0524%
<6838> 多摩川HD　　　　　123700 　58546.4　 37.66% -0.0509%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

