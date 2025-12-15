関連記事
東証グロ－ス指数は続伸、主力市場とは対照的に強さ光る
東証グロース市場指数 875.78 +12.38／出来高 3億1577万株／売買代金 1678億円東証グロース市場250指数 669.05 +11.13／出来高 1億9309万株／売買代金 1322億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数がそろって続伸。値上がり銘柄数は352、値下がり銘柄数は212、変わらずは41。
12日の米国市場でダウ平均は245.96ドル安の48458.05ドル、ナスダックは398.69ポイント安の23195.17で取引を終了。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。
こうした米国市場を横目に、東証グロース市場指数は売り買いが交錯してスタート。ただ、日経平均が主力の値がさハイテク株に引きずられるなか、寄り付き後すぐに強含み、買い一巡後も874pt付近での保ち合い気味の推移に。後場はやや上げ幅を縮める動きが先行したものの、早い段階で持ち直してそのまま堅調推移で終えている。
個別では、32.00％高となった地域新聞社＜2164＞が上昇率トップに。生成AI関連の特許取得が材料視されたもよう。中間決算および通期予想の修正（従来レンジ予想の上限に確定）を発表したスマレジ＜4431＞、ディズニーIPを使用したオリジナルオンラインゲームへの期待感が先行したcoly＜4175＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、トライアル＜141A＞、ハートシード＜219A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、クラシコ＜442A＞、FUNDINNO＜462A＞、サイフューズ＜4892＞などがランクイン。
一方、17.61％安となったポストプライム＜198A＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、オンコリス＜4588＞、3Dマトリクス＜7777＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、カルナバイオ＜4572＞、POPER＜5134＞、グリーンモンスター＜157A＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やカバー＜5253＞、フリー＜4478＞、TKP＜3479＞、タイミー＜215A＞などが上昇した。
また、本日新規上場したAlbaLink＜5537＞の初値は公開価格を42.3％上回る1850円、初値形成時の出来高は86万4100株だった。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2164|地域新聞社 | 330| 80| 32.00|
2| 4175|ｃｏｌｙ | 2180| 400| 22.47|
3| 442A|クラシコ | 2283| 400| 21.24|
4| 462A|ファンディーノ | 1065| 150| 16.39|
5| 4892|サイフューズ | 592| 75| 14.51|
6| 247A|Ａｉロボティクス | 1380| 161| 13.21|
7| 4166|かっこ | 999| 116| 13.14|
8| 4431|スマレジ | 3190| 365| 12.92|
9| 219A|ハートシード | 2133| 211| 10.98|
10| 276A|ククレブ | 2980| 293| 10.90|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 198A|ポストプライム | 234| -50| -17.61|
2| 4572|カルナバイオ | 312| -59| -15.90|
3| 5134|ＰＯＰＥＲ | 573| -100| -14.86|
4| 157A|Ｇモンスター | 862| -128| -12.93|
5| 460A|ＢＲＡＮＵ | 1114| -158| -12.42|
6| 6173|アクアライン | 244| -33| -11.91|
7| 324A|ブッキングＲ | 950| -123| -11.46|
8| 4588|オンコリス | 940| -121| -11.40|
9| 456A|ヒューマンメイド | 3845| -485| -11.20|
10| 4075|ブレインズ | 876| -97| -9.97|《FA》
