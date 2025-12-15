関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ラクスル、オンコリスなどがランクイン
*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラクスル、オンコリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4720＞ 城南進研 211700 4642.5 306.26% 0.0474%
＜4384＞ ラクスル 7348700 1196445.4 260.26% 0.1428%
＜442A＞ クラシコ 104700 20791.94 259.10% 0.2124%
＜5721＞ S・サイエンス 35684000 593757.94 258.71% 0.4098%
＜380A＞ GXチャイナテク 408625 67074.154 224.10% -0.0221%
＜4588＞ オンコリス 13964100 2175141.54 199.57% -0.0904%
＜435A＞ iF日配ロテ 437804 158654.994 193.84% 0.0018%
＜4431＞ スマレジ 294300 157471.26 191.27% 0.1132%
＜1473＞ Oneトピクス 76140 48189.92 166.04% -0.0045%
＜7615＞ 京きもの 1194400 45296.1 165.05% 0.0657%
＜7177＞ GMOFHD 837000 157187.12 163.89% -0.0363%
＜9622＞ スペース 153100 49539.38 158.69% 0.0712%
＜2510＞ NF国内債 310810 52493.558 154.66% 0.0009%
＜2004＞ 昭和産 889900 729571 150.90% -0.0097%
＜9163＞ ナレルG 409300 214222.32 142.58% -0.0574%
＜4395＞ アクリート 2185700 624660.12 141.68% 0.0665%
＜1656＞ iSコア米債 168800 22778.358 141.59% -0.0038%
＜9603＞ エイチ・アイエス 1641700 669324.58 132.63% 0.0511%
＜3539＞ JMHD 367700 147047.32 129.48% 0.0069%
＜1366＞ iF225Wベ 4116718 156083.504 128.92% 0.0206%
<3399> 山岡家 514700 445032.4 124.17% 0.0795%
<324A> ブッキングR 273500 74108.46 122.59% -0.1118%
<6287> サトー 177100 136355 120.74% 0.0617%
<5574> ABEJA 170400 167723 107.73% 0.0521%
<9166> GENDA 5424400 1207151.14 104.49% -0.0574%
<3083> スターシーズ 114200 28240.34 102.37% 0.0479%
<3185> 夢展望 489000 42751.14 100.51% 0.0322%
<212A> フィットイージ 398900 411515.82 98.20% 0.2117%
<1847> イチケン 12900 26720.7 96.91% 0.0086%
<9511> 沖縄電 343100 141593.92 95.23% 0.0191%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク