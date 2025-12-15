ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ラクスル、オンコリスなどがランクイン

2025年12月15日 14:15

*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラクスル、オンコリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月15日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4720＞ 城南進研　　　　　 　211700 　4642.5　 306.26% 0.0474%
＜4384＞ ラクスル　　　　　 　7348700 　1196445.4　 260.26% 0.1428%
＜442A＞ クラシコ　　　　　 　104700 　20791.94　 259.10% 0.2124%
＜5721＞ S・サイエンス　　 　35684000 　593757.94　 258.71% 0.4098%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　408625 　67074.154　 224.10% -0.0221%
＜4588＞ オンコリス　　　　 　13964100 　2175141.54　 199.57% -0.0904%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　 　437804 　158654.994　 193.84% 0.0018%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　294300 　157471.26　 191.27% 0.1132%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　76140 　48189.92　 166.04% -0.0045%
＜7615＞ 京きもの　　　　　 　1194400 　45296.1　 165.05% 0.0657%
＜7177＞ GMOFHD　　　 　837000 　157187.12　 163.89% -0.0363%
＜9622＞ スペース　　　　　 　153100 　49539.38　 158.69% 0.0712%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　310810 　52493.558　 154.66% 0.0009%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　 　889900 　729571　 150.90% -0.0097%
＜9163＞ ナレルG　　　　　 　409300 　214222.32　 142.58% -0.0574%
＜4395＞ アクリート　　　　 　2185700 　624660.12　 141.68% 0.0665%
＜1656＞ iSコア米債　　　 　168800 　22778.358　 141.59% -0.0038%
＜9603＞ エイチ・アイエス　 　1641700 　669324.58　 132.63% 0.0511%
＜3539＞ JMHD　　　　　 　367700 　147047.32　 129.48% 0.0069%
＜1366＞ iF225Wベ　　 　4116718 　156083.504　 128.92% 0.0206%
<3399> 山岡家　　　　　　 　514700 　445032.4　 124.17% 0.0795%
<324A> ブッキングR　　　 　273500 　74108.46　 122.59% -0.1118%
<6287> サトー　　　　　　 　177100 　136355　 120.74% 0.0617%
<5574> ABEJA　　　　 　170400 　167723　 107.73% 0.0521%
<9166> GENDA　　　　 　5424400 　1207151.14　 104.49% -0.0574%
<3083> スターシーズ　　　 　114200 　28240.34　 102.37% 0.0479%
<3185> 夢展望　　　　　　 　489000 　42751.14　 100.51% 0.0322%
<212A> フィットイージ　　 　398900 　411515.82　 98.20% 0.2117%
<1847> イチケン　　　　　 　12900 　26720.7　 96.91% 0.0086%
<9511> 沖縄電　　　　　　 　343100 　141593.92　 95.23% 0.0191%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

