日経平均は大幅反落、アドバンテスとソフトバンクＧの2銘柄が指数押し下げ／ランチタイムコメント

日経平均は大幅反落、アドバンテスとソフトバンクＧの2銘柄が指数押し下げ

日経平均は大幅反落。744.45円安の50092.10円（出来高概算11億6543万株）で前場の取引を終えている。

前週末12日の米国市場でダウ平均は245.96ドル安の48458.05ドル、ナスダックは398.69ポイント安の23195.17で取引を終了。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。

米株市場を横目に、15日の日経平均は前営業日比484.46円安の50352.09円と反落でスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、マイナス圏で軟調に推移した。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回り、投資家心理を悪化させた。また、日銀が発表した12月の全国企業短期経済観測調査（短観）で景況感の改善が示されており、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートＨＤ＜6098＞、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、イオン＜8267＞、第一三共＜4568＞、アステラス薬＜4503＞、トヨタ＜7203＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、塩野義＜4507＞、トレンド＜4704＞、中外薬＜4519＞、住友不＜8830＞、メルカリ＜4385＞、大塚ＨＤ＜4578＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、ＴＤＫ＜6762＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、東エレク<8035>、フジクラ<5803>、ダイキン<6367>、日東電<6988>、村田製<6981>、任天堂<7974>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、ＳＭＣ<6273>、バンナムＨＤ<7832>などの銘柄が下落。

業種別では、鉄鋼、非鉄金属、電気機器などが下落した一方で、陸運業、医薬品、小売業などが上昇した。

後場の日経平均株価は、マイナス圏での軟調推移が続きそうだ。ただ、前場時点のTOPIX（東証株価指数）は小幅な下落にとどまっている。プライム市場の値上がり銘柄数65.7％となるなか、幅広い銘柄に物色継続するか注目しておきたい。一方、今週は18日から19日にかけて開催される日銀金融政策決定会合、欧州中央銀行（ECB）でも政策決定会合が開催されるため、様子見ムードが継続しそうだ。需給面では、年末にかけての節税対策売りに注意が必要となる。足下で株価の調整が続いているような銘柄には、押し目買いも入りにくくなろう。