*12:20JST 東京為替：ドル・円は軟調、円買い主導で

15日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、155円98銭から155円30銭まで値を下げた。今週の日銀による利上げに思惑が広がり、円買いに振れやすい。一方、米10年債利回りは下げ渋り、ユーロ・ドルは上値の重さが目立つ値動きとなった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円98銭、ユ-ロ・円は182円39銭から183円00銭、ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1744ドル。

【要人発言】

・高市首相

「為替は様々な要因を背景に市場において決まるもの」

「成長率の範囲に政府財務残高の対GDP比の伸びを抑えて市場の信認を得たい」

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「経済は11月の予測に沿って推移している」

「政策金利はしばらくの間2.25％にとどまるだろう」

【経済指標】

・日本銀行短観12月調査・大企業製造業DI予想：+15（予想：+15、前回+14）

・日本銀行短観12月調査・大企非製造業DI：+35（予想：+35、前回+34）

・中・11月小売売上高：前年比+1.3％（予想：+2.9％、10月：+2.9％）

・中・11月鉱工業生産：前年比+4.8％（予想：+5.0％、10月：+4.9％）《TY》