出来高変化率ランキング（10時台）～エイチ・アイエス、クラシコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜442A＞ クラシコ 94400 20791.94 248.3% 0.2033%
＜4384＞ ラクスル 5784800 1196445.4 234.47% 0.1271%
＜1473＞ Oneトピクス 65480 48189.92 147.21% -0.0048%
＜9622＞ スペース 116100 49539.38 124.14% 0.063%
＜435A＞ iF日配ロテ 248390 158654.994 123.98% 0.0036%
＜2004＞ 昭和産 689500 729571 119.39% -0.0083%
＜4431＞ スマレジ 159200 157471.26 113.21% 0.092%
＜7177＞ GMOFHD 536700 157187.12 109.49% -0.0264%
＜9603＞ エイチ・アイエス 1299500 669324.58 104% 0.0463%
＜212A＞ フィットイージ 398900 411515.82 98.2% 0.2117%
＜5721＞ S・サイエンス 9714800 593757.94 97.35% 0.1557%
＜9163＞ ナレルG 272300 214222.32 92.74% -0.0617%
＜3539＞ JMHD 265000 147047.32 88.58% -0.0372%
＜1656＞ iSコア米債 108400 22778.358 87.65% -0.0009%
＜5574＞ ABEJA 131000 167723 76.54% 0.0584%
＜6037＞ 楽待 509400 246396.8 72.96% -0.0316%
＜8151＞ 東陽テク 95900 86646 69.17% 0.0355%
＜9511＞ 沖縄電 266700 141593.92 66.28% 0.0248%
＜6548＞ 旅工房 129500 8340.44 65.59% 0.0551%
＜3399＞ 山岡家 312800 445032.4 65.17% 0.0538%
<324A> ブッキングR 164500 74108.46 63.63% -0.1099%
<4025> 多木化 59400 117779.8 57.31% 0.0109%
<2557> SMDAMトピ 65880 114951.574 56.88% -0.002%
<3964> オークネット 127400 154259.54 56.48% 0.0024%
<4395> アクリート 1056600 624660.12 53.65% 0.0827%
<2562> 上場ダウH 40789 67222.074 52.66% -0.0077%
<4720> 城南進研 22300 4642.5 52.18% 0.0109%
<9600> アイネット 41400 68707.46 52.08% 0.0015%
<6287> サトー 97700 136355 51.66% 0.0429%
<1899> 福田組 43800 189634 49.58% -0.0025%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
