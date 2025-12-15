ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～エイチ・アイエス、クラシコなどがランクイン

2025年12月15日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エイチ・アイエス、クラシコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月15日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜442A＞ クラシコ　　　　　 94400 　20791.94　 248.3% 0.2033%
＜4384＞ ラクスル　　　　　　5784800 　1196445.4　 234.47% 0.1271%
＜1473＞ Oneトピクス　　　65480 　48189.92　 147.21% -0.0048%
＜9622＞ スペース　　　　　　116100 　49539.38　 124.14% 0.063%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　　248390 　158654.994　 123.98% 0.0036%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　　689500 　729571　 119.39% -0.0083%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　159200 　157471.26　 113.21% 0.092%
＜7177＞ GMOFHD　　　　536700 　157187.12　 109.49% -0.0264%
＜9603＞ エイチ・アイエス　　1299500 　669324.58　 104% 0.0463%
＜212A＞ フィットイージ　　　398900 　411515.82　 98.2% 0.2117%
＜5721＞ S・サイエンス　　　9714800 　593757.94　 97.35% 0.1557%
＜9163＞ ナレルG　　　　　　272300 　214222.32　 92.74% -0.0617%
＜3539＞ JMHD　　　　　　265000 　147047.32　 88.58% -0.0372%
＜1656＞ iSコア米債　　　　108400 　22778.358　 87.65% -0.0009%
＜5574＞ ABEJA　　　　　131000 　167723　 76.54% 0.0584%
＜6037＞ 楽待　　　　　　　　509400 　246396.8　 72.96% -0.0316%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　　95900 　86646　 69.17% 0.0355%
＜9511＞ 沖縄電　　　　　　　266700 　141593.92　 66.28% 0.0248%
＜6548＞ 旅工房　　　　　　　129500 　8340.44　 65.59% 0.0551%
＜3399＞ 山岡家　　　　　　　312800 　445032.4　 65.17% 0.0538%
<324A> ブッキングR　　　　164500 　74108.46　 63.63% -0.1099%
<4025> 多木化　　　　　　　59400 　117779.8　 57.31% 0.0109%
<2557> SMDAMトピ　　　65880 　114951.574　 56.88% -0.002%
<3964> オークネット　　　　127400 　154259.54　 56.48% 0.0024%
<4395> アクリート　　　　　1056600 　624660.12　 53.65% 0.0827%
<2562> 上場ダウH　　　　　40789 　67222.074　 52.66% -0.0077%
<4720> 城南進研　　　　　　22300 　4642.5　 52.18% 0.0109%
<9600> アイネット　　　　　41400 　68707.46　 52.08% 0.0015%
<6287> サトー　　　　　　　97700 　136355　 51.66% 0.0429%
<1899> 福田組　　　　　　　43800 　189634　 49.58% -0.0025%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

