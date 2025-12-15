*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GENDA、ラクスルなどがランクイン

GENDA＜9166＞がランクイン（9時32分時点）。大幅反落。第3四半期決算を発表した。累計の営業利益は49.33億円（前年同期比9.0％減）。上期の前年同期比0.9％増から減益に転じた。26年1月期営業利益は105億円（前期比32.6％増）予想。同時に、発行済株式数の2.6％上限の自社株取得枠を設定したが、決算を嫌気する売りが優勢となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月15日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4384＞ ラクスル 4119800 1196445.4 195.04% 0.1225%

＜2004＞ 昭和産 539600 729571 89.91% -0.0083%

＜435A＞ iF日配ロテ 181053 158654.994 86.24% 0.0031%

＜1656＞ iSコア米債 103440 22778.358 82.19% -0.0006%

＜7177＞ GMOFHD 368500 157187.12 66.02% -0.0264%

＜3539＞ JMHD 204400 147047.32 59.18% -0.0404%

＜4025＞ 多木化 57300 117779.8 53.42% 0.0082%

＜2562＞ 上場ダウH 40707 67222.074 52.44% -0.008%

＜3964＞ オークネット 120800 154259.54 50.78% 0.0054%

＜6037＞ 楽侍 387600 246396.8 43.56% -0.0425%

＜4326＞ インテージHD 135900 144574.48 42.63% -0.0039%

＜2557＞ SMDAMトピ 55200 114951.574 38.49% 0%

＜4431＞ スマレジ 78000 157471.26 32.2% 0.0619%

＜9163＞ ナレルG 155300 214222.32 31.94% -0.0535%

＜1899＞ 福田組 35300 189634 27.89% -0.0051%

＜5574＞ ABEJA 79800 167723 24.08% 0.0584%

＜6803＞ ティアック 881700 71461.64 21.06% 0.0102%

＜2150＞ ケアネット 22300 26832.14 16.89% 0%

＜6287＞ サトー 67900 136355 15.88% 0.0464%

<5955> ワイズHD 1485000 111534.46 15.03% 0.0259%

<3399> 山岡家 189100 445032.4 14.89% 0.076%

<4464> ソフト99 14500 72653.7 12.75% 0.0012%

<1545> NFナスヘ無 26980 916830.602 6.92% -0.0185%

<8051> 山善 145100 190283.72 5.94% 0.0006%

<8081> カナデン 47400 94633.98 5.71% -0.0023%

<324A> ブッキングR 87000 74108.46 2.53% -0.0792%

＜9166＞ GENDA 2027100 1207151.14 2.17% -0.0868%

<9127> 玉井船 14900 53063.8 -0.97% 0.0029%

<6135> 牧野フ 105100 1282310.8 -4.78% 0.0102%

<5586> LaboroAI 61400 57930.88 -6.6% 0.0096%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》