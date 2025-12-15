ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～GENDA、ラクスルなどがランクイン

2025年12月15日 09:59

出来高変化率ランキング（9時台）～GENDA、ラクスルなどがランクイン
GENDA＜9166＞がランクイン（9時32分時点）。大幅反落。第3四半期決算を発表した。累計の営業利益は49.33億円（前年同期比9.0％減）。上期の前年同期比0.9％増から減益に転じた。26年1月期営業利益は105億円（前期比32.6％増）予想。同時に、発行済株式数の2.6％上限の自社株取得枠を設定したが、決算を嫌気する売りが優勢となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月15日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4384＞ ラクスル　　　　　 4119800 　1196445.4　 195.04% 0.1225%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　　539600 　729571　 89.91% -0.0083%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　　181053 　158654.994　 86.24% 0.0031%
＜1656＞ iSコア米債　　　　103440 　22778.358　 82.19% -0.0006%
＜7177＞ GMOFHD　　　　368500 　157187.12　 66.02% -0.0264%
＜3539＞ JMHD　　　　　　204400 　147047.32　 59.18% -0.0404%
＜4025＞ 多木化　　　　　　　57300 　117779.8　 53.42% 0.0082%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　40707 　67222.074　 52.44% -0.008%
＜3964＞ オークネット　　　　120800 　154259.54　 50.78% 0.0054%
＜6037＞ 楽侍　　　　　　　　387600 　246396.8　 43.56% -0.0425%
＜4326＞ インテージHD　　　135900 　144574.48　 42.63% -0.0039%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　55200 　114951.574　 38.49% 0%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　78000 　157471.26　 32.2% 0.0619%
＜9163＞ ナレルG　　　　　　155300 　214222.32　 31.94% -0.0535%
＜1899＞ 福田組　　　　　　　35300 　189634　 27.89% -0.0051%
＜5574＞ ABEJA　　　　　79800 　167723　 24.08% 0.0584%
＜6803＞ ティアック　　　　　881700 　71461.64　 21.06% 0.0102%
＜2150＞ ケアネット　　　　　22300 　26832.14　 16.89% 0%
＜6287＞ サトー　　　　　　　67900 　136355　 15.88% 0.0464%
<5955> ワイズHD　　　　　1485000 　111534.46　 15.03% 0.0259%
<3399> 山岡家　　　　　　　189100 　445032.4　 14.89% 0.076%
<4464> ソフト99　　　　　14500 　72653.7　 12.75% 0.0012%
<1545> NFナスヘ無　　　　26980 　916830.602　 6.92% -0.0185%
<8051> 山善　　　　　　　　145100 　190283.72　 5.94% 0.0006%
<8081> カナデン　　　　　　47400 　94633.98　 5.71% -0.0023%
<324A> ブッキングR　　　　87000 　74108.46　 2.53% -0.0792%
＜9166＞ GENDA　　　　　2027100 　1207151.14　 2.17% -0.0868%
<9127> 玉井船　　　　　　　14900 　53063.8　 -0.97% 0.0029%
<6135> 牧野フ　　　　　　　105100 　1282310.8　 -4.78% 0.0102%
<5586> LaboroAI　　61400 　57930.88　 -6.6% 0.0096%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

