関連記事
個別銘柄戦略: フィットイージーや丹青社に注目
記事提供元：フィスコ
*09:44JST 個別銘柄戦略: フィットイージーや丹青社に注目
先週末12日の米株式市場でNYダウは245.96ドル安の48,458.05ドル、ナスダック総合指数は398.69pt安の23,195.17pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比750円安の50,010円。為替は1ドル＝155.70-80円。今日の東京市場では、営業利益が前期41.7％増・今期35.8％増予想と発表したフィットイージー＜212A＞、26年10月期営業利益が20.4％増予想と発表したH.I.S.＜9603＞、26年1月期業績と配当予想を上方修正した丹青社＜9743＞、営業利益が前期16.1％増・今期7.8％増予想で中期経営計画の数値目標を上方修正した神戸物産＜3038＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が80.4％増となった楽待＜6037＞、26年1月期業績と配当予想を上方修正した丸善CHI＜3159＞、26年5月期業績予想を上方修正した室町ケミカル＜4885＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が0.43億円の赤字と前年同期の1.27億円の黒字から赤字に転じたリンクユーG＜4446＞、上期営業損益が1.63億円の赤字と第1四半期の0.72億円の黒字から赤字に転じたgumi＜3903＞、25年12月期業績予想を下方修正したヤーマン＜6630＞、東証スタンダードでは、上期営業損益が4.35億円の赤字と第1四半期の1.39億円の赤字から赤字幅が拡大したマツモト＜7901＞、営業利益が前期13.6％増だが今期16.5％減予想と発表したオービス＜7827＞、26年4月期業績予想を下方修正したHEROZ＜4382＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク