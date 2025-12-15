*08:47JST Ｈ．Ｉ．Ｓ．、イトクロ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

Ｈ．Ｉ．Ｓ．＜9603＞

2025年10月期の連結業績は、売上高が前期比8.7％増の3731億600万円、営業利益は同7.1％増の116億2700万円だった。繁忙期の需要喚起と早期予約を促すプロモーションにより、1年を通して売上高を牽引する欧州・中近東方面においては、トルコ・エジプトが高い伸びをみせた。国内のホテル事業が訪日外国人旅行者の需要が更に活発化したことにより、稼働率・客室単価ともに前期より上昇が見られ、増収増益に貢献。2026年10月期の連結業績は、売上高が前期比12.6％増の4200億円、営業利益は同20.4％増の140億円を計画。



イトクロ＜6049＞

ボトム圏での推移が続くなか、直近のリバウンドで25日線での攻防から、抵抗線として機能している75日線を捉えてきた。一目均衡表では雲下限突破から雲上限に接近。雲上限は今後切り下がることで、雲突破へのハードルは低い。遅行スパンは実線を下から上ぬ突き抜ける、上方シグナルを発生。