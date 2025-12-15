ピアズグループのQualiagram、静岡県立大学と生成AI活用の薬剤師教育を共同研究

■医療面接力向上へ、mimik AIを活用した実証研究

ピアズ<7066>(東証グロース)のグループ会社であるQualiagramは12月12日、静岡県立大学薬学部と、生成AIを活用した薬剤師向けコミュニケーション教育プログラムの開発・実証に関する共同研究を開始したと発表した。薬剤師の医療面接力向上を目的に、教育現場で活用可能な生成AI教育ツールの体系的検証を進める。

同研究の背景には、服薬指導に加え患者背景や生活習慣を的確に把握する高度な対話力が薬剤師に求められる一方、従来教育では実践的訓練に限界があった点がある。Qualiagramが開発したAIロールプレイトレーニングシステム「mimik AI」は、福山大学薬学部での試験導入や学会報告を通じて教育効果が示されており、今回の研究はその成果を踏まえた発展的取り組みとなる。

研究は2025年11月1日から2027年10月31日まで実施し、静岡県立大学、富士フイルムシステムサービス、Qualiagramが参画する。医療面接シナリオの整備、生成AIプロンプト設計・検証、成果の報告書化を通じ、教育現場への実装を検討する。教育分野でのAI需要拡大を背景に、同社は薬学教育を起点として医療・介護分野などへの展開を見据える。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

