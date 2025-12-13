*15:20JST 国内外の注目経済指標：日銀は0.25ptの追加利上げ決定の公算

12月15日－19日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■15日（月）午前8時50分発表予定

○(日)日銀短観12月調査-予想：大企業製造業DIは＋16

大企業・製造業の業況判断DIが＋2ポイント改善する可能性がある。変化幅が0でも日本銀行はは12月18－19日の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切る可能性が高いとみられている。想定為替レートと資金繰り判断・貸出態度判断DIも、利上げの判断材料となり得る。

■16日（火）午後10時30分発表予定

○（米)11月雇用統計-予想：非農業部門雇用者数は前月比＋5万人、失業率は4.4％

参考となる11月ADP雇用統計は増加予想に反して3.2万人減少。ただ、米雇用統計の10月分の一部データは11月分のデータに組み込まれるため、11月だけの数値を正確に把握することは困難だが、非農業部門雇用者数は9月実績を下回る可能性が高い。

■18日（火）午後10時15分発表予定

○(欧)欧州中央銀行政策金利発表-予想：政策金利の据え置き

域内の雇用情勢は特に悪化していないこと、インフレ見通しが短期間で大きく変わる可能性は低いことから、欧州中央銀行理事会で政策金利の据え置きが決定される見込み。中期的なインフレ見通しが注目されそうだ。

■19日（金）決定会合の終了予定時刻は未定

○(日)日本銀行金融政策決定会合-予想は0.25ptの追加利上げ

日本銀行の植田総裁は12月1日、今月の会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と述べ、政策金利を引き上げる可能性を示唆した。さらに、の高市政権が今月の利上げを容認する姿勢であることが複数の関係者への取材で明らかになった。ただ、来年以降の政策金利見通しは引き続き不透明。

○その他の主な経済指標の発表予定

・15日（月）：（中）11月小売利上高

・16日（火）：（ユーロ圏）12月製造業PMI、（米）12月製造業PMI

・17日（水）：（日）11月貿易収支

・18日（木）：（米）11月消費者物価指数《FA》